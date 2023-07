Ok del Governo al maxi-progetto In città arrivano 25 telecamere "Così il territorio sarà più sicuro"

di Enrico Agnessi

C’è anche quello relativo alle 25 telecamere da installare tra stazione, centro storico e Autodromo tra i quasi 500 progetti legati alla videosorveglianza finanziati a livello nazionale dal Governo per un importo di 36 milioni di euro. A fronte di un investimento complessivo di 273mila euro, il ministero dell’Interno ne stanzierà 173mila, mentre al Comune toccherà sborsare i restanti 100mila euro. Oltre a Imola, nel circondario è stata premiata anche Dozza (progetto da 45mila euro), mentre il piano da oltre 100mila euro di Medicina non è rientrato nella graduatoria che mette in fila oltre 1.900 amministrazioni locali.

‘Imola più sicura’, questo il nome del progetto presentato a febbraio e che si è piazzato al 39esimo posto a livello nazionale nella classifica stilata in questi giorni, è un piano già approvato da Area Blu. Nel dettaglio, sono previsti tre diversi lotti. Il primo, del quale si era parlato diversi mesi fa, comprende dieci telecamere di videosorveglianza lungo l’asse autodromo-stazione. Il secondo, da 14 dispositivi, si concentra invece nel centro storico. E infine il terzo lotto, che prevede l’installazione di un nuovo occhio elettronico nel giardino Marziale-piazza Savonarola (sempre a ridosso della zona nevralgica della città).

Le telecamere di videosorveglianza, di tipo panoramico multisensore a 180° e 360°, saranno collegate al sistema di gestione e di registrazione dell’impianto di videosorveglianza del Circondario attraverso una infrastruttura di rete di comunicazione in fibra ottica già esistente, da portare nelle singole nuove postazioni. Le immagini saranno quindi disponibili per polizia locale, carabinieri, polizia e guardia di finanza.

La mappa dei 25 nuovi occhi elettronici, con i nomi delle strade e degli incroci interessati dall’intervento che in un paio di casi prevede l’installazione di due diversi dispositivi, è presto fatta: CostaAspromonte; AppiaCarducciCosta; AppiaCavour; RivaltaMazzini; Rosselli ingresso Autodromo; Galli; GalliCacciari; RivaltaVespignani; Emilia, 45Verdi (ingresso teatro); CavourSelice; Don BughettiIX Febbraio; EmiliaCaterina Sforza; EmiliaPisacaneZappi; EmiliaCentro cittadino; OrsiniCerchiari; OrsiniCavour; Cavour,28Brullo; EmiliaDon Bughetti; EmiliaCairoli ; GaribaldiBandiera; Emilia, 324Piazza Mirri; Guerrazzi monumento; Giardino MarzialeSavonarola.

"La sicurezza è una delle priorità del governo Meloni – sottolinea Marco Lisei, senatore bolognese di Fratelli d’Italia –. Abbiamo approvato 478 progetti legati alla videosorveglianza nei Comuni di tutta Italia per un importo di 36 milioni di euro finanziato dal ministero degli Interni. La videosorveglianza si è dimostrata negli anni uno strumento indispensabile per la prevenzione dei reati e per le indagini degli inquirenti ed abbiamo sempre sostenuto andasse implementata. Siamo felici che una parte di questi soldi sia andato al circondario imolese, che ha grandi problemi di sicurezza come abbiamo sempre denunciato e come dimostrano anche i fatti di questi giorni nel quartiere Pedagna. È chiaro che anche le amministrazioni comunali dovranno fare la loro parte, implementando le riqualificazioni e valorizzando la polizia locale".