Oli e vini di eccellenza, pioggia di premi sui produttori imolesi

Olio e vini imolesi sono grandi protagonisti, in questo periodo, dei rispettivi settori di riferimento. Un altro importante riconoscimento si aggiunge infatti al palmares di Frantoio Valsanterno: la prestigiosa ‘Guida oli d’Italia’ di Gambero Rosso ha assegnato tre foglie all’extravergine di oliva Monte di Nola 2022 e due foglie all’extravergine di oliva classico prodotti dall’azienda sulle prime colline imolesi.

"Siamo davvero onorati che Gambero Rosso abbia assegnato a Monte di Nola il massimo riconoscimento – dichiara Marika Zaganti, responsabile commerciale del Frantoio Valsanterno –. Questo premio è per noi doppiamente importante: da un lato dà lustro al nostro territorio in cui sta crescendo sia la cultura che la coltura dell’olivo, dall’altro è una ricompensa per l’impegno, la passione e la dedizione di tutto il nostro team, giovani professionisti senza cui non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo".

Sotto i riflettori degli esperti anche il comparto viticolo-enologico del territorio. I sei vini top dell’Imolese che hanno ottenuto il punteggio massimo nella guida nazionale Vitae 2023 dell’Associazione italiana sommelier sono stati premiati nei giorni scorsi a Cesena Fiera. A consegnare il riconoscimento sono stati il presidente di Ais Romagna Adolfo Treggiari, assieme al referente Romagna della guida Vitaliano Marchi e al delegato Ais di Imola, Stefano Luppi.

Questi i vini premiati con una speciale menzione a Tre Monti al vertice con due vini: Tre Monti (Imola) Romagna Albana Secco Vitalba 2021; Tre Monti (Imola) Piuttosto 2021; Branchini (Imola) Romagna Sangiovese Superiore Contragrande 2020; Fattoria Monticino Rosso (Imola) Romagna Albana Secco Codronchio 2020; Giovannini (Imola) Romagna Albana Secco 8000 2021; Umberto Cesari (Castel San Pietro Terme, BO) Romagna Sangiovese Laurento Riserva 2019.

Nella guida Vitae 2023 sono 33 i vini della Romagna che hanno ottenuto le ‘Quattro viti’, ovvero il punteggio massimo riconosciuto, suddivisi in questo modo: 18 forlivesi, due cesenati, sei ravennati, sei imolesi, un riminese. Un’affermazione limpida che testimonia una volta di più l’assoluta eccellenza qualitativa raggiunta dalle cantine del territorio imolese.