Olimpiadi della radio, buona la prima

Soddisfazione generale per la riuscita della prima edizione italiana del World Radiosport Team Championship (WRTC), cioè le Olimpiadi della Radio, il cui quartier generale era insediato a Castel San Pietro. La città sul Sillaro ha accolto infatti dal 4 all’11 luglio centinaia di persone – fra organizzatori, arbitri, partecipanti e accompagnatori –, che si sono mobilitate per questa originale manifestazione sportiva internazionale. "Castel San Pietro si conferma Città accogliente e pronta a vivere con entusiasmo ogni nuova avventura – dichiara il sindaco di Castel San Pietro Terme, Fausto Tinti –. Per noi, in un territorio dove batte il cuore della Sport Valley imolese, è stato un grande onore sperimentare come anche la radio possa diventare un veicolo divertente per celebrare il bello di una sana competizione fra cultori di una stessa passione".