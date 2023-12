Oltraggio a vittima della Shoah. Rotta la formella Calabresi

Un lungo post per denunciare un episodio di vandalismo "inaccettabile". E una promessa, che nelle prossime ore sarà sporta denuncia: "Perché non possiamo far finta che nulla sia accaduto, e perché questi gesti vanno combattuti". Avrebbe preferito passare un Natale diverso, il sindaco Fausto Tinti. Invece l’antivigilia di Natale si è svegliato ricevendo direttamente dal presidente dell’Anpi di Castel San Pietro una notizia che avrebbe preferito non ricevere. Nelle scorse ore infatti, ha scritto il primo cittadino in un lungo post, "purtroppo sono stati danneggiati il pannello del percorso Brigata Maiella (dedicato a una formazione partigiana, ndr) e la formella di terracotta dedicata ad Enrica Calabresi realizzata dal nostro caro Gianni Buonfiglioli". Secondo il sindaco, "un atto vile e indegno che condanniamo con fermezza. Rispondiamo a questi gesti – ha aggiunto –, con la forza della nostra storia e della nostra libertà conquistata, ricordando che Castel San Pietro Terme, città democratica e antifascista, deve la sua libertà a chi ha combattuto perché il nazifascismo venisse sconfitto. Castel San Pietro Terme non dimentica, conosce l’orrore del fascismo, della guerra nazifascista, della Shoah: Enrica Calabresi, zoologa e docente di Entomologia agraria, cacciata dall’Università perché ebrea, si uccise, avvelenandosi, prima di essere deportata ad Auschwitz. Il dovere della memoria ci impone di combattere contro ogni forma di negazione della storia, promuovendo occasioni di riflessione sul passato e della democrazia, rivolta a tutti, soprattutto alle nuove generazioni".

Per Tinti diventa doveroso, ha confermato al Carlino nel pomeriggio, "procedere formalmente con una denuncia contro ignoti, ed è quello che farò proprio in queste ore recandomi alla caserma dei carabinieri".

Il sindaco ha detto che si impegnerà fin da ora perché venga promossa in questi giorni una giornata rivolta a tutti, alle giovani generazioni in particolare, di conoscenza di ciò che è stato danneggiato". Una giornata che, aggiunge e conclude Tinti, sarebbe importante se vedesse anche la partecipazione di Gianni Bonfiglioli, che potrebbe realizzare direttamente a scuola la terracotta per ricordare Enrica Calabresi, perché è proprio all’interno della scuola che si formano cittadini consapevoli". Claudio Bolognesi