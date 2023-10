Oltre 18 noleggi al giorno. Previste tariffe speciali

Un totale di 18,4 noleggi al giorno per una durata media di 15 minuti a viaggio. Sono i numeri fatti registrare nel corso del 2022 da servizio di bike-sharing a flusso libero RideMovi. Oltre che a Imola, dove è arrivato a fine 2020, il servizio è già presente in varie altri città tra cui Bologna, Reggio Emilia, Milano, Torino, Firenze e Mantova. Il servizio è utilizzabile mediante la medesima App in ognuna di queste realtà anche con uno stesso abbonamento.

La caratteristica del bike-sharing a flusso libero è la possibilità per l’utente di trovare i mezzi dovunque: le bici non hanno infatti bisogno di stazioni di parcheggio fisse. L’utente scarica l’applicazione gratuita RideMovi dall’App store o da Play store e crea un account utilizzando il numero di cellulare a cui arriverà il codice di verifica da inserire. Lo step successivo è l’inserimento della carta di credito.

Sempre tramite l’App, si può consultare la mappa localizzando le biciclette più vicine. Una volta individuato il mezzo, è sufficiente cliccare il pulsante ‘sblocca’ e scansionando il QR code vicino al manubrio della bici il lucchetto si apre automaticamente. Una volta giunti a destinazione è possibile lasciare la bicicletta in modo sicuro in una qualunque delle zone individuate segnalate all’interno dell’area operativa, chiudendo la corsa nell’App e facendo leva sul lucchetto intelligente.

Le e-bike (o biciclette elettriche – a pedalata assistita) di RideMovi dispongono di targa posteriore catarifrangente; luce frontale Led bianca incorporata e fanale posteriore a luce ad energia solare; autonomia della batteria di circa 60 km, peso di 31,5 kg; ruota a raggi con riflettori in plastica con pneumatico antiforatura; freno a tamburo frontale e posteriore; catena completamente incapsulata; lucchetto intelligente blocca ruota completamente nascosto e gestibile tramite l’App; allarmi vocali per una maggiore interattività con l’utente; cestino forato con portata da cinque kg.

Le standard bike (o bici muscolare), invece, presentano le stesse caratteristiche della e-bike ma ovviamente risultano prive di motore e apposita batteria.

Le tariffe base per il singolo viaggio sono le seguenti: biciclette tradizionali 1,20 euro per 20 minuti di viaggio; biciclette elettriche (e-bike) 0,25 euro al minuto più un euro di sblocco. Disponibili tariffe speciali ed abbonamenti di diversa durata attivabili immediatamente dopo l’acquisto. È inoltre possibile scegliere se rinnovare automaticamente l’abbonamento alla scadenza.