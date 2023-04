Oltre 300 camperisti in pista

Al via oggi la prima edizione di Imola Camper Fest, in Autodromo. Il taglio del nastro in pit-lane si terrà alle 10. Ci saranno Andrea Corsini, assessore regionale Mobilità e Turismo; Elena Penazzi, assessore Turismo e Autodromo; Giovanni Grassi, presidente nazionale Confedercampeggio; Gloria Aura Bortolini giornalista esperta di viaggi (Kilimangiaro Rai 3 e Camper Rai 2).

I camperisti partecipanti sono oltre 300 e potranno sfilare in parata sul tracciato dell’Autodromo. Per loro è programmata anche una visita guidata in centro storico. I box ospitano tre sezioni tematiche: espositori di camper e soluzioni per il turismo all’aria aperta; turismo dell’appennino, dei parchi, di itinerari e campeggi; le proposte del territorio vasto tra Imola e Faenza; l’area dei prodotti agricoli e proposte enogastronomiche.

L’Autodromo aprirà la pista al pubblico: oggi dalle 9.30 alle 18 giornata riservata alle biciclette. Domani dalle 10.30 alle 18 ai pedoni. Nella sala del museo Checco Costa è aperta ‘Pedali e territori’, mostra di biciclette eroiche e itinerari intorno. Imprese ciclistiche sostenute e dei campioni che le hanno pedalate. Intorno saranno funzionanti sei mega-schermi che proietteranno di continuo immagini del territorio (ciclisti, ciclovie, panorami e centri storici).