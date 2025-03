Oltre 300 nuovi italiani : "Responsabilità e orgoglio"

Una carica di 333 nuovi italiani. Sono 270 gli stranieri residenti in città che hanno ottenuto la cittadinanza nel 2024; assieme a loro, sono diventati italiani anche i 63 figli minorenni. Nel complesso, le femmine sono in maggioranza: 186 contro 147 maschi. A tutti loro è stata dedicata, ieri mattina, un’affollata cerimonia in Comune. C’erano il sindaco Marco Panieri, l’assessora al Welfare e Immigrazione, Daniela Spadoni, l’assessora per i Servizi al cittadino Elena Penazzi e il presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani. Ai presenti all’iniziativa di ieri mattina, un centinaio in tutto, sono stati consegnati un attestato e una copia della Costituzione italiana edita dal Senato, resa disponibile dal senatore Daniele Manca.

"La nostra città ha sempre saputo accogliere e integrare, costruendo legami che arricchiscono tutti noi. A chi oggi riceve la cittadinanza italiana auguro di vivere questo riconoscimento con orgoglio e responsabilità, contribuendo, con il proprio impegno, al bene comune", le parole del sindaco Panieri.

"Se amate l’Italia, se amate la nostra città, fatene vostri i valori costituzionali e le leggi, vivetene appieno la quotidianità, con il vostro lavoro e con la vostra sensibilità – è stato invece l’augurio indirizzato ai nuovi italiani dall’assessora Spadoni –. Diventatene parte, contribuite con speranza ad arricchire la nostra comunità, senza perdere mai di vista la solidarietà e il rispetto".

Delle 333 persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, 136 sono nate a Imola e dintorni. Tra gli altri Paesi di nascita più diffusi, spiccano Marocco (70), Albania (39) e Romania (10). Questi gli altri: Argentina 2, Armenia 1, Bangladesh 2, Bielorussia 1, Bulgaria 2, Camerun 3, Cuba 1, Egitto 2, Georgia 1, Grecia 1, Iran 2, Kazakistan 1, Mali 3, Moldavia 9, Nigeria 5, Pakistan 6, Perù 3, Polonia 6, Regno Unito 1, Repubblica Dominicana 3, Russia 1, Senegal 2, Sri Lanka 1, Turchia 1, Ucraina 9, Ungheria 1, Urss 4, Uzbekistan 1, Venezuela 3. Nel quinquennio precedente, dal 2019 al 2023, i nuovi cittadini italiani residenti in città sono stati complessivamente 1.104.