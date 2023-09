Oltre ai danni il caro-vita, serve uno scatto

Signorini

Ci fa notare come il caro-carburante inizi a riflettersi sulla spesa, con i beni di prima necessità che stanno subendo l’ennesima impennata. Se poi si va a dare uno sguardo all’ormai famoso ’Pun’, ossia il prezzo giornaliero dell’energia, appare con chiarezza che, anche in questo caso, ci aspettano mesi di rincari. Discorso simile per il gas che, in vista dell’inverno e con la guerra in Ucraina ancora in corso, potrebbe subire altri rincari. Insomma, soprattutto in un territorio ferito come il nostro, si rischia davvero un autunno caldo. Al momento, però, all’orizzonte, non si intravedono interventi di rilievo per calmierare spese sempre più crescenti per le tasche del ceto medio-basso. Di certo le casse non abbondano di denari, ma, da questo governo, che ha vinto le elezioni dicendo che le persone vengono prima dei numeri (concetto del tutto condivisibile) i cittadini si aspettano azioni ben più decise di quelle messe in campo fino ad ora. Stesso discorso per le amministrazioni locali (di tutti i colori politici): i cittadini chiedono che i pochi soldi disponibili siano usati bene.