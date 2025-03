Oltre l’8 marzo, tombola e spettacoli

Il programma dedicato alla figura femminile prosegue anche dopo la festa della Donna dell’8 marzo. Oggi ulteriori proposte, a partire dalle “Tombola dell’8 marzo” curata dalle Volontarie UDI presso la Bocciofila di Osteria Grande alle ore 15. Sempre in tema di appuntamenti stasera c’è “Donne in Canto” al Cassero Teatro Comunale alle 20,30, evento musicale del coro Gioi dedicato ai diritti delle donne, a cura dell’Associazione PerLeDonne odv.

In aggiunta, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, le Biblioteche comunali hanno allestito scaffali tematici. Ieri grande partecipazione per le tante iniziative. La giornata ha preso il via con l’inaugurazione della mostra fotografica di Mario Rebeschini dal titolo “Donna”. Dopo il taglio del nastro ci si è spostati nella Sala del Consiglio comunale per l’evento “Dialogo sui Diritti delle Donne”, che ha visto protagonista Grazia Verasani, autrice, sceneggiatrice e figura di spicco nel panorama culturale italiano, intervistata dal presidente del Consiglio comunale Riccardo Raspanti, con intermezzi musicali della violoncellista Marianna Finarelli.