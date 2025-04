Omaggio a De André con Natan Rondelli

Si concluderà il prossimo 11 aprile, alle ore 21 al teatro comunale di Dozza con un concerto dedicato a Fabrizio De André, la stagione 2025 della rassegna ‘Il teatro delle storie: Pace e felicità viaggiano insieme’.

Sul palco Natan Rondelli con lo spettacolo dal titolo ‘Soirée Fabrizio De André’ durante il quale si ripercorreranno i più bei brani del cantautore genovese in una veste semplice con voce e chitarra.

Rondelli, per oltre un decennio, ha suonato con il suo gruppo in giro per l’Italia e all’estero aprendo concerti di artisti del calibro di Anna Calvi e Banco del Mutuo Soccorso. Il suo nuovo progetto ‘Man Maze’ è disponibile su tutte le piattaforme online.

Ingresso a pagamento (prenotazioni 353.4045498 oppure su Vivaticket). L’evento è curato dal Teatro ‘La Bottega del Buonumore’.