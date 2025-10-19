Omaggio ad Anna Kuliscioff: "Una donna oltre il suo tempo"

Diverse persone si sono date appuntamento ieri mattina nella sala San Francesco della biblioteca comunale di Imola per il convegno storico dedicato al passaggio di Anna Kuliscioff in città. Un evento, organizzato dalla Fondazione Kuliscioff di Milano in collaborazione con la Cooperativa Andrea Costa Imola, inserito nelle iniziative per i cento anni dalla morte della rivoluzionaria (scomparsa a Milano il 29 dicembre 1925, ndr). Una tappa inserita all’interno di un ricco calendario celebrativo con appuntamenti itineranti lungo l’intera penisola (www.centenarioannakuliscioff.it). Rivoluzionaria, politica, intellettuale, femminista e medico, tra i fondatori e principali esponenti del Partito Socialista Italiano, la Kuliscioff ha ricoperto ruoli di primo piano nel corso della sua esistenza. Anarchica durante la prima parte della sua relazione con il politico imolese Andrea Costa, con cui nel 1881 ebbe la figlia Andreina, fu protagonista nello stesso anno della famosa svolta che diede forma al Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna (poi Italiano).

La genesi del sodalizio che, un anno più tardi, portò Costa all’elezione come primo deputato socialista della storia d’Italia. Successivo, invece, il legame con Filippo Turati. Una combinazione di avvenimenti che ha fatto sorgere più di un sospetto sulla fondamentale azione promotrice della donna di una formazione partitica socialista nel nostro Paese. Il convegno imolese, a cui hanno preso parte tra gli altri l’assessore Giacomo Gambi con delega alla Cultura e i docenti universitari Silvia Bianciardi e Thomas Casadei, ha posizionato la lente di ingrandimento sulla sosta ad Imola della Kuliscioff. Da qui, l’analisi del suo archivio presente nel Fondo Andrea Costa in biblioteca e l’annuncio dell’avvio di un progetto sui ‘Luoghi Costiani’, per ripercorrere i vissuti del politico sulle rive del Santerno, ad opera della Cooperativa Andrea Costa Imola.