Omaggio al Correggio Alla Rocca 70 incisioni dedicate al grande artista

Dozza e Correggio unite sotto il segno dell’arte. Merito della mostra ‘Omaggio al Correggio tra le mura della Rocca – 70 incisioni originali di 50 artisti dell’ALI’ che dal 10 giugno, con inaugurazione ad ingresso gratuito fissata in agenda alle 17.30 (prenotazione obbligatoria [email protected] - 0542 678240), al 23 luglio impreziosirà le sale della pinacoteca del castello dozzese. Un’esposizione che nasce proprio dal prestito delle opere da parte del municipio di Correggio a quella Fondazione Dozza Città d’Arte che gestisce gli spazi della fortezza del paese. "Un progetto partito dalla proposta di Marco Fiori, presidente dell’Associazione Liberi Incisori, e dalla disponibilità dell’ente pubblico del reggiano – spiega la curatrice dell’iniziativa Barbara Chiarini –. Nel 2022 gli artisti associati all’Ali sono stati chiamati a interpretare liberamente la vita ed i capolavori di Antonio Allegri, detto il ‘Correggio’. Le 70 incisioni sono state poi donate al comune emiliano per il percorso espositivo ‘Nello spirito del Correggio’, andato in scena nelle sale di Palazzi Principi, e conservate nel museo civico della cittadina". E ancora: "Un ponte artistico frutto della generosità delle relazioni – aggiunge –. Dai primi contatti con la compianta Maria Agata Amato, artista del Muro Dipinto e maestro incisore della Accademia delle Belle Arti, alla passione di Simonetta Mingazzini alla guida della Fondazione. Ma anche il sostegno del critico e storico d’arte Marzio Dall’Acqua". Una bella comunione d’intenti trainata dall’Ali, attiva dal 2009, che svolge con profitto il compito di tutela, promozione e valorizzazione dell’incisione originale attraverso incontri, mostre, corsi, conferenze e convegni. "Opere realizzate da 50 artisti italiani. Autentici maestri della grafica d’arte originale e delle relative forme del linguaggio incisorio, calcografico e xilografico che le caratterizza", sottolinea Marco Fiori.