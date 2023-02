Omicidio Cappai, udienza rinviata Concessa la ’messa alla prova’ per uno dei quattro imputati

Tutto rimandato al 27 marzo. La giudice del tribunale dei minori di Bologna, Francesca Salvatore, ha rinviato a quella data l’udienza del rito abbreviato per i tre minori – il reo confesso e altri due giovani accusati di concorso anomalo in omicidio – per la morte di Fabio Cappai, il ragazzo di 23 anni ucciso a coltellate ai campi sportivi di Castel del Rio, il 16 luglio 2021.

La decisione della giudice segue la richiesta dei termini a difesa dei due nuovi legali nominati nei giorni scorsi, Giovanna Cappello e Giovanni Marchi, da due degli imputati. Il diciassettenne che sferrò le coltellate fatali a Fabio, accusato di omicidio e di porto d’armi abusivo, si trova invece al carcere minorile del Pratello, difeso dall’avvocato Alberto Padovani.

L’udienza di ieri si è quindi concentrata sul quarto imputato, quasi diciassettenne, assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni. Ascoltato in aula, per il minore è stato depositato il progetto di messa alla prova richiesto nell’udienza di gennaio, dato il ruolo più marginale avuto la sera della morte di Fabio rispetto agli altri imputati. "Abbiamo trattato – le parole dell’avvocato Bordoni – quello che era il programma definito dall’Ufficio di servizio sociale per i minorenni. La procedura è stata sospesa col rinvio fra tre anni del proseguo del processo per verificare la messa alla prova e il suo esito. Ci saranno quindi dei momenti interlocutori fino ad allora per la verifica dell’andamento della prova".

La messa alla prova per il minore prevede scuola, attività di volontariato e sostegno psicologico. Il giovane, nell’udienza di ieri, ha inoltre ribadito il suo pentimento per la morte di Fabio Cappai.

Il ventitreenne morì, secondo le ricostruzioni, a seguito di una violenta rissa scatenatasi per futili motivi. In particolare, un membro del gruppo di adolescenti avrebbe preso in giro Fabio per i capelli rossi e la sua pettinatura. Ecco che gli animi si sono scaldati e i giovani, cacciati da un bar del paese, si sono ritrovati al campo sportivo di Castel del Rio per affrontarsi. Proprio qui, Fabio venne colpito a morte da alcune coltellate sferrate al petto e al dorso. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto: il giovane morì poco dopo l’aggressione. Il giorno dopo, il ragazzo che aveva colpito Fabio a morte, confessò davanti agli inquirenti.

Chiara Caravelli