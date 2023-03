Omicidio di Fabio Cappai, condannato a 10 anni il minorenne reo confesso

Fabio Cappai, ucciso a Castel del Rio a 23 anni

Per approfondire:

Bologna, 27 marzo 2023 - I tre ragazzi, minorenni all’epoca dei fatti, coinvolti nell’omicidio di Fabio Cappai sono stati condannati. La giudice del tribunale dei minori, Francesca Salvatore, ha condannato il reo confesso, difeso dall’avvocato Alberto Padovani, a 10 anni riconoscendogli le attuanti generiche. Per lui, accusato di omicidio volontario aggravato dal porto abusivo di armi, il sostituto procuratore Caterina Salusti aveva chiesto 12 anni.

La giudice ha inoltre condannato, riconoscendo anche in questo caso le attenuanti generiche, a 6 anni e 2 mesi e 4 anni e 9 mesi gli altri due ragazzi, difesi dagli avvocati Giovanna Cappello e Giovanni Marchi, accusati di concorso anomalo in omicidio. (la richiesta della Procura era stata di 7 anni e 4 mesi per entrambi).

“Noi siamo fiduciosi - le parole dell’avvocato Cappello al termine dell’udienza - che davanti alla Corte d’Appello la richiesta di messa alla prova, che io avevo presentato nuovamente oggi è che è stata rigettata, venga invece accolta. I miei assistiti stamattina hanno rilasciato delle dichiarazioni spontanee nelle quali hanno detto di essersi resi conto della responsabilità dei fatti, ma nella modalità di una rissa che andava evitata. Io oggi ho chiesto che il reato venisse derubricato in rissa aggravata”.

Il reo confesso e gli altri due ragazzi sono inoltre accusati di lesioni aggravate nei confronti dell’amico di Cappai.