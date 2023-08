Onde elettromagnetiche a Dozza: i timori dell'amministrazione

L’innalzamento dei limiti elettromagnetici per il 5G è finito tra gli articoli del decreto omnibus ‘Asset e investimenti’ del governo. Si vuole mettere mano al rialzo alle soglie di riferimento. L’obiettivo? Secondo il documento, "potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità senza pregiudizio per la salute pubblica". Così, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene stabilito che "i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità" saranno "adeguati alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Ue". In soldoni, le emissioni elettromagnetiche in Italia diranno addio agli attuali 6 Vm (volt su metro). La scelta, forse, dovrebbe ricadere sui 24 Vm che avvicinerebbero la penisola ai valori consigliati dall’Europa (61 Vm).

Un cambio di scenario che preoccupa il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi, da sempre favorevole allo sviluppo tecnologico ma solo al cospetto di consapevolezze e parametri di sicurezza per la comunità: "L’inquinamento elettromagnetico è una forma non visibile, e quindi più subdola, di criticità per la salute – continua –. Occorre un approccio oggettivo, tecnico e scientifico, che esula dalla polemica politica. Ad oggi non ci sono conoscenze certe sui risvolti di un’irradiazione continua sui tessuti biologici da parte di quelle frequenze cui siamo costantemente sottoposti".

Da qui le ordinanze con cui il sindaco ha tenuto d’occhio la sperimentazione e l’installazione della tecnologia 5G sul territorio nonché la redazione di un piano antenne a livello circondariale, cautelativo: "La salute deve avere la priorità".