Open day, gusto e mostra . Tanti eventi a zero decibel

Ultimi giorni a zero decibel, in Autodromo, prima del ritorno dei grandi eventi motoristici. Oggi, dalle 18.45 alle 20, la pista sarà aperta ai pedoni. Spazio dunque a chi vuole camminare o praticare attività ricreative in un ambiente esclusivo. Consentito l’accesso a skateboard, pattini e monopattini (solo non elettrici e senza motore); biciclettine per bambini (senza pedali o con rotelle); carrozzine e passeggini per bambini; carrozzine per disabili; cani (solo al guinzaglio e con museruola). Domani, allo stesso orario, spazio invece ai ciclisti, che potranno pedalare senza interferenze con altre attività (uso del casco obbligatorio).

Martedì 26 agosto, alle 18.15, torna l’appuntamento con ‘Cammina e degusta’, il percorso che unisce la scoperta dei luoghi più esclusivi del circuito a una degustazione di birre artigianali del territorio. Accompagnati da una guida esperta, i partecipanti potranno accedere a spazi normalmente riservati agli addetti ai lavori, come il paddock, la sala direzione gara e persino il podio delle premiazioni. Al termine della visita, il viaggio proseguirà nel segno del gusto: protagonista sarà infatti il Birrificio Molino Spadoni di Reda (Faenza), che proporrà alcune delle sue migliori produzioni artigianali, raccontando i legami con la tradizione locale e le tecniche di lavorazione. L’iniziativa, organizzata da IF Imola Faenza Tourism Company, dura due ore e prevede la partenza dall’Info Point all’ingresso del circuito. La partecipazione è a pagamento, con prenotazione obbligatoria entro le 24 ore precedenti. Per informazioni e modalità di adesione è possibile contattare lo 0542 25413 o consultare i canali ufficiali di IF.

Inoltre, fino a fine mese, al museo Checco Costa prosegue ‘Racing in Frame’, la mostra dedicata alla storia della Gresini Racing. Moto leggendarie, cimeli e ricordi per raccontare quasi quarant’anni di passione: un percorso che ripercorre la carriera di Fausto Gresini, prima pilota iridato e poi team manager, fino ai successi attuali del team, rendendo omaggio a una figura iconica del motociclismo italiano e internazionale. Dalla Garelli 125 del Mondiale 1987 alla MotoGP 2025 di Alex Marquez, passando per tute, caschi, fotografie e trofei, i visitatori possono immergersi in un racconto per immagini e suggestioni. Realizzata da Gresini Racing e IF-Imola Faenza Tourism, con Comune, Con.Ami e Formula Imola, la mostra approderà a settembre a Faenza. Orari: tutti i giorni 11-18. Ingresso 10 euro, ridotti 8, gratuito fino a 12 anni.