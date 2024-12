Open Day nelle scuole della vallata del Santerno: date e orari per infanzia, primaria e secondaria

Tempo di Open Day per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della vallata del Santerno sotto l’egida dell’Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano.

Sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 12, porte aperte per le famiglie interessate alla scuola dell’infanzia statale di Casalfiumanese in viale Andrea Costa e alla ‘Vicchi Ravaglia’ di Fontanelice in via VIII Dicembre.

Per la primaria, invece, si guarda già al 2025: prima la ‘Carlo Collodi’ di Casalfiumanese l’11 gennaio dalle 10 alle 12 poi la scuola di Borgo Tossignano il 13 dalle 18.30 alle 20.30.

Doppia apertura speciale il 14 gennaio alla ‘Grazia Deledda’ di Sassoleone, dalle 16 alle 18, ed in quel di Castel del Rio dalle 17 alle 19.

Per gli istituti secondari di primo grado, infine, incontri a Casalfiumanese il 13 dicembre dalle 17 alle 19 e, nella stessa fascia oraria, il 20 a Borgo Tossignano.

Il mosaico si completerà ancora nel nuovo anno il 10 gennaio a Fontanelice e il 16 a Castel del Rio sempre dalle 17 alle 19.