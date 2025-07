Operai al lavoro sulla Bretella. La Uil: "In cantiere alle due. Deve intervenire il Comune"

Operai al lavoro, alle 2 del pomeriggio e in condizioni di caldo estremo, sulla nuova rotatoria della Bretella. E questo nonostante la recente ordinanza regionale preveda lo stop a ogni attività dei cantieri nella fascia 12,30-16 nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello ‘Alto’. E ieri, con oltre 35 gradi, secondo il sito di riferimento www.worklimate.it la situazione era di pericolosità massima. "Segnaleremo all’Ausl l’accaduto e continueremo a vigilare affinché non abbia a ripetersi – avvertono Giuseppe Rago (coordinatore locale Uil) e Riccardo Galasso (segretario regionale Feneal) –. Ci risulta sorprendente che proprio l’amministrazione di Imola non vigili sulla corretta applicazione della delibera regionale da parte delle aziende appaltanti i lavori di completamento della Bretella. Capiamo ci sia urgenza nel terminare i lavori, ma per Uil Feneal e Uila la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro rimane la priorità assoluta e vorremmo non si ripetessero episodi tragici come quello accaduto di recente a San Lazzaro di Savena. Quanto rilevato non deve più accadere. Purtroppo non è l’unico segnalatoci di aziende appaltanti lavori pubblici, ci auguriamo che gli enti ci aiutino affinché ottenuta l’ordinanza la stessa venga rispettata".

Pur senza entrare nel caso specifico, il sindaco Marco Panieri ha rilanciato un appello alle aziende. "Desidero ribadire l’importanza di rispettare pienamente l’ordinanza regionale che, fino al 15 settembre, vieta lo svolgimento di attività lavorative nelle ore più calde della giornata nei settori maggiormente esposti, come edilizia, agricoltura e logistica all’aperto – sottolinea Panieri –. Si tratta di una misura di buonsenso, condivisa e pensata per tutelare la salute e la sicurezza di tanti lavoratori e lavoratrici. Non rispettarla significa esporre le persone a rischi evitabili, con comportamenti che vanno evitati con attenzione e responsabilità. Come territorio, in questi anni abbiamo investito molto su un modello di lavoro sicuro, etico e rispettoso delle regole, costruito insieme alle organizzazioni sindacali, alle imprese, alle associazioni di categoria e alle parti sociali. Chiediamo ora a tutti uno sforzo condiviso per continuare su questa strada. La cultura della sicurezza è un valore da difendere ogni giorno". Detto questo, "la tutela della salute sui luoghi di lavoro è una priorità assoluta – conclude Panieri –, soprattutto in un contesto climatico che ci chiede scelte sempre più consapevoli".