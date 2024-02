Operai in azione a Mordano. Sponde a prova di piena

A Mordano avanza il cantiere per il consolidamento degli argini del fiume Santerno pesantemente danneggiati dagli eventi alluvionali della scorsa primavera. A rendicontare lo stato dei lavori è stato il sindaco Nicola Tassinari che, sui suoi profili social, ha fatto il punto sugli interventi in corso e programmati nelle prossime settimane. Prima di tutto quello legato all’ispessimento delle sponde del corso d’acqua per aumentarne la resistenza. In alcuni punti, infatti, la sommità dell’argine raggiungerà una larghezza di 10 metri e comunque non sarà mai inferiore ai 6 per reggere l’onda d’urto dell’acqua nelle condizioni più estreme. Ma non è tutto. Spazio alle opere di allargamento e abbassamento delle golene fluviali per aumentare la portata idraulica in caso di piene con tanto di rifacimento dei ‘saletti interni’. Un passaggio importante per evitare che l’acqua trovi punti deboli dentro ai quali incunearsi ed esercitare tutta la sua pressione. Al termine di questi lavori, inoltre, le parti superiori degli argini verranno finite con un misto di terra e calce per renderle ancora più solide. Non meno importante il recupero totale del tratto mordanese della ciclovia del Santerno che avrà un sottofondo molto più compatto grazie alla finitura superficiale con la presenza di calce. Già, perché quel nastro ciclabile in mezzo alla natura, una pista di quaranta chilometri che collega Mordano a Castel del Rio inaugurata nel luglio del 2022, ha subito ferite letali in più punti a causa dell’alluvione dello scorso maggio. Tutte queste opere sono state appaltate dalla Protezione Civile della Regione ad alcune ditte e il cantiere proseguirà ancora per diversi mesi lungo il tratto del fiume che presenta argini sopra il piano di campagna.