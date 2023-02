Operaio agricolo resta incastrato sotto una motozappa

Grave incidente sul lavoro ieri mattina in un’azienda agricola di via Lasie. Un operaio agricolo è rimasto incastrato sotto una motozappa; per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Imola. I pompieri sono infatti usciti dalla caserma di via Manfredi poco dopo le 9, diretti in via Lasie. Qui, in un campo, stava lavorando un operaio di 31 anni che per ragioni in corso d’accertamento è terminato sotto la macchina. I vigili del fuoco hanno lavorato prima per mettere in sicurezza il macchinario e poi sono riusciti a togliere il ragazzo. Sul posto intanto erano andati anche personale e mezzi del 118; viste le condizioni del giovane, è stato allertato l’elisoccorso che ha trasportato il ferito al Maggiore di Bologna. Per lui diverse fratture, ma non sembra in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è andata anche la Medicina del lavoro dell’Ausl, oltre ai carabinieri; allo specialista dell’Ausl spetterà il compito di chiarire se durante le lavorazioni erano state adottate e rispettate tutte le procedure di sicurezza.