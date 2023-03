Imola, operaio cade dall’impalcatura in autodromo: ferito

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 (foto di repertorio)

Imola, 17 marzo 2023 – Un operaio è caduto da un impalcatura durante i lavori che, ormai da alcune settimane, stanno portando alla costruzione di una passerella sopraelevata nel paddock dell’Autodromo. L’incidente è avvenuto nella giornata di mercoledì, attorno alle 13, ma solo ieri sono trapelate notizie sommarie sull’accaduto.

L’operaio rimasto ferito è un 40enne di Cesenatico che, a quell’ora, stava appunto lavorando alla realizzazione della struttura in cemento che entro il Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio dovrà collegare la zona della sala stampa a quella della direzione di gara senza passare dal paddock. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, per cause ancora da accertare, è caduto da un’altezza di circa sei metri.

Soccorso dai sanitari del 118, l’operaio è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna con fratture a una gamba e alle braccia. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto anche il personale della Medicina del lavoro dell’Ausl per gli accertamenti del caso. Il cantiere non risulta sotto sequestro e, se gli esiti delle indagini lo consentiranno, potrà proseguire normalmente la propria attività nei prossimi giorni.

È però evidente come la notizia apra più di un punto interrogativo attorno ai lavori da oltre 2,5 milioni chiesti a gran voce dalla Formula 1 affamata di spazi da destinare all’accoglienza degli ospiti vip. Iniziate ormai quasi due mesi fa, in queste settimane le operazioni per la realizzazione della passerella sono andate avanti spedite. I lavori sono stati affidati dal Con.Ami a una ditta della provincia di Bologna, che a sua volta ha designato come esecutrice una sua consorziata siciliana.