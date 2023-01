Operatori sanitari e norme ambigue

Lo strano caso degli operatori della sanità. In quanto cittadini, se guariti da due giorni dal Covid possono uscire tranquillamente, senza sintomi e senza tampone. Ma in quanto operatori della sanità (ospedale e strutture assistenziali) devono fare il tampone, e solo se questo dà esito negativo possono tornare a lavorare. È chiaro che c’è qualcosa di strano, un’ambiguità "Gli operatori della sanità – rileva Gabriele Peroni – sono giustamente trattati in modo diverso per tutelare al meglio coloro che assistono. Ma sono anche cittadini normali, e in quanto tali sono liberi di andarsene in giro dopo cinque giorni dall’evidenza della malattia, e dopo due senza sintomi. Quindi l’operatore della sanità può andare a spasso senza avere fatto il tampone ma non può andare a lavorare se non ha fatto il tampone (che deve essere negativo)...". Una ambiguità che deve essere risolta.