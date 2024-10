Opere post-alluvione: "Santerno in sicurezza. Lavori già a primavera"

Il 2025 sarà l’anno dell’agognata messa in sicurezza del tratto urbano del Santerno. "Lavori in primavera, o forse anche prima", annuncia il sindaco Marco Panieri confermando l’accelerazione del Comune sul maxi-intervento da 8,5 milioni (fondi europei dirottati su Imola dalla struttura guidata dal commissario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo) relativo alla vasta area che costeggiando il fiume collega il ponte della Tosa a quello della ferrovia.

LA DELIBERA

Nella commissione consiliare di domani, e poi nel Consiglio comunale dei giorni successivi, verrà infatti discusso e approvato l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche del Municipio di alcuni importanti lavori nonché della loro rimodulazione anche alla luce dei contenuti in un paio di recenti ordinanze firmate dallo stesso Figliuolo. In particolare, si parla di un aumento del quadro economico per l’intervento in via Gambellara’ (da 350mila a 450mila euro per le "maggiori spese verificate durante la progettazione") e dell’inserimento di lavori per 450mila euro in via Cardinala a Spazzate Sassatelli (annualità 2025). Poi il Lungofiume Santerno: 150mila euro per via Tiro a Segno (annualità 2024) e due diversi contributi per la zona del circuito, uno da 775mila euro per l’annualità 2024 e un altro, ben più cospicuo, da 7 milioni 725mila euro per il 2025.

IL COMMENTO

"Non c’è solo il muro dell’Autodromo – sottolinea il sindaco Panieri –. A quello sono destinati 2,3 milioni. Per il resto, sono opere che vanno anche dal lato opposto di via Graziadei, dove si sta già procedendo con le valvole clapet (sistema di non ritorno per le fognature, ndr) e a stretto giro avremmo l’ok per procedere al loro posizionamento definito. Si tratta, nel complesso, di opere molto attese dai cittadini perché rispondono alle difficoltà che ci sono state. Sempre in via Graziadei, per esempio, si andrà a lavorare su una pulizia straordinaria del fiume, sul rinforzo di alcuni argini e su una verifica delle briglie presenti. Ma servono approfondimento, analisi, studio e progettazione". I cittadini chiedono però tempi certi l’inizio dei lavori. "Stiamo completando la conferenza dei servizi, appena avremo terminato quella potremo procedere – promette il primo cittadino –. Primavera? Sì. Per alcune cose forse anche prima, se riusciamo".

PONTE TOSA

In parallelo, viaggia il progetto del nuovo ponte della Tosa, inserito già tempo nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune e finanziato dalla struttura commissariale con 5,4 milioni. Sarà lungo 120 metri e largo 14: accoglierà il transito di bus e mezzi pesanti, ma avrà anche un marciapiede pedonale e una pista ciclabile. Verrà costruito ‘a monte’ di quello esistente, quest’ultimo destinato a essere demolito a metà 2026 una volta terminato il cantiere in partenza il prossimo anno. Sacmi si accollerà le spese per la progettazione e la direzione dei lavori, ma anche quelle per la realizzazione di una parte dell’opera pubblica. E in particolare di una delle due nuove rotonde che serviranno per raccordare le vie Tiro a Segno e Quarantini (l’altra unirà le vie Tiro a Segno-Kennedy-Codrignano).