Opere pubbliche, pronti 71 milioni

Ci sono oltre 71 milioni di investimenti in tre anni (la metà dei quali fa riferimento al 2024) nel piano delle opere pubbliche 2024-26 presentato ieri dalla Giunta. Le cifre sono molto ingenti, come già accaduto nel 2022, grazie anche a tanti i fondi in arrivo dal Pnrr.

"La nostra città è ai primi posti per risorse raccolte e investite fra le città italiane di pari dimensione – rivendica il sindaco Marco Panieri in riferimento appunto alla capacità di attrarre e spendere i fondi europei –. Le opere pubbliche e le manutenzioni sono il segno di una città che cambia e cresce"

La lista dei cantieri è ormai ampiamente nota: scuole, manutenzione stradale e lavori al cimitero del Piratello su tutti.

"Sono notevoli gli investimenti che riesce a mettere in campo la Giunta, grazie anche all’enorme lavoro svolto dai dipendenti e Area Blu – sottolinea da parte sua Pierangelo Raffini, assessore alle Opere pubbliche –. Si tratta di 71 milioni di euro circa, tra piano triennale e Pnrr nei prossimi tre anni, che riqualificheranno la città dando contenuto anche a tanti progetti solo promessi negli scorsi anni. Erano anni che non si disponeva di queste cifre. Comprendo che potrà verificarsi qualche disagio alla mobilità, ma sono certo che i cittadini sapranno apprezzare lo sforzo compiuto e i risultati ottenuti".