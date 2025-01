Opposizione contro Panieri. FdI: "Propone un libro delle favole". E la Lega: "Manca una visione"

Nessuna apertura, da parte del centrodestra, ai propositi di inizio anno del sindaco Marco Panieri. Sia Lega che Fratelli d’Italia contestano infatti il quadro tratteggiato dal primo cittadino nel corso dell’intervista al Carlino sui prossimi dodici mesi.

"Un 2025 che tirerà la campagna elettorale all’amministrazione comunale, frutto di anni preparatori che poco hanno a che vedere con la buona politica", lo definisce il leghista Daniele Marchetti. "Abbiamo chiuso il 2024 con il tema centrale legato agli investimenti, avanzati o preventivati grazie ai fondi del Pnrr, di Autostrade per l’Italia e della struttura commissariale post-alluvione – aggiunge il consigliere di opposizione –. Quindi del Governo, che il sindaco e la sua Giunta non perdono occasione per attaccare. Al netto della contrapposizione politica, bisognerebbe riconoscere gli sforzi anche degli altri livelli e soggetti istituzionali. Senza i fondi extra-comunali, la Giunta Panieri avrebbe pianificato ben pochi investimenti".

Marchetti mette poi nel mirino i "pasticci a livello urbanistico" della Giunta: "La Pedagna è stata oggetto di continue operazioni ‘taglia e cuci’, dall’isola ecologica alla tensostruttura alla Tozzona, progetti inizialmente presentati come importanti per poi essere rapidamente archiviati. Tutti errori che – prosegue il leghista – si sommano a quelli commessi in passato ed evidenziano assenza di visione sullo sviluppo del territorio".

Sempre nella lettura di Marchetti, molti temi portati avanti oggi dalla Giunta "ricalcano alcune nostre proposte portate avanti nel corso degli anni, dimostrando che, come Lega, non ci siamo mai trincerati dietro la politica del ‘no’ a priori, ma abbiamo sempre avanzato proposte costruttive. Purtroppo però – conclude l’esponente del Carroccio – abbiamo ricevuto sempre risposte negative. Questo è il limite più grande della Giunta Panieri".

Critico anche Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia). "Il 2025 secondo Panieri è un libro delle favole, connotato da ambizione e a tratti da arroganza", taglia corto il meloniano. Che rimarca: "Molta parte degli investimenti in città provengono da soldi del Pnrr e fondi post-alluvione merito dell’attuale Governo".

Quanto all’emergenza casa, "è da lungo tempo che guardiamo con preoccupazione all’urgenza abitativa – prosegue Vacchi –, ma davanti a questo problema il sindaco tace su quelle che dovrebbero essere le soluzioni che l’amministrazione dovrebbe portare avanti".

Poi la questione centro storico: "Panieri non si rende conto che i problemi di sicurezza, parcheggi, decoro urbano, devono andare di pari passo con proposte attive dell’amministrazione, che fino ad oggi è stata in grado solamente di inventarsi i city dressing per coprire le serrande delle decine e decine vetrine sfitte".

Infine, l’imminente rimpasto in Giunta. "Il sindaco con fatica annuncia che dovrà rinunciare a qualcuna delle decine di deleghe assessorili che ha arrogato a se stesso – conclude Vacchi –, dimostrandosi accentratore e politicamente inconsistente".