Opposizione critica . La Bretella non convince. Cappello all’attacco:: "L’impatto va ridotto"

Critiche e sollecitazioni varie, da parte delle forze politiche di opposizione, dopo la presentazione del progetto relativo al completamento dell’ultimo tratto (meno di un chilometro) della Bretella. Quello scelto dal Comune dopo l’incontro pubblico di lunedì sera al centro sociale La Tozzona prevede un investimento di 13,2 milioni (più altri quattro milioni per il collegamento della viabilità tra la via Emilia e il casello della A14) a carico di Autostrade per l’Italia come compensazione per i disagi collegati agli imminenti lavori per la quarta corsia.

Un piano da realizzare in venti mesi a partire da febbraio 2026, dopo una lunga fase dedicata all’esproprio dei terreni necessari all’opera e alla sua progettazione. In particolare, la relazione presentata l’altra sera davanti a un centinaio di cittadini parla di due corsie per senso di marcia, in trincea ma "a quota poco al di sotto del piano campagna attuale", con rampa di uscita su svincolo di via D’Acquisto. Tale soluzione, presentata dalla società faentina Enser assieme ad altre tre alternative, viene preferita dai tecnici in quanto giudicata una "soluzione economicamente sostenibile", con "tempi di costruzione contenuti" e un "impatto sul contesto circostante limitato".

Tale progetto, al momento tratteggiato solo da uno studio di fattibilità, non convince però l’ex candidata sindaca Carmen Cappello. Referente della lista rappresentata oggi in Consiglio comunale da Renato Dalpozzo, la civica è stata infatti grande sostenitrice del comitato ‘Strade future’, compagine che qualche anno fa si batteva per chiedere all’ex Giunta targata M5s di portare avanti il completamento della Bretella senza ridimensionamenti del piano originario.

"Sono sempre stata a favore del completamento della Bretella, che è un asse di collegamento importante anche per far diminuire i flussi di traffico – ricorda Cappello –. Però doveva essere realizzato in trincea, per ridurre sia l’impatto acustico che paesaggistico. Ora l’amministrazione Panieri torna, più o meno, allo stesso progetto della Giunta Sangiorgi, quello della ‘bretellina’, con la scusa dell’incremento dei costi dei materiali. È appunto una scusa, perché un milione in più è recuperabile da quei cinque che Autostrade versa comunque, ma che l’amministrazione ha deciso di destinare ad altre opere".

Da qui le critiche della civica. "È mai possibile che non si riesca a realizzare un’opera come veramente andrebbe fatta? - domanda Cappello –. Quando si intraprendono interventi strutturali cosi complessi non si può ragionare a breve termine, pensare soltanto a completare l’intervento; bisogna operare nel miglior modo possibile, perché quell’asse viario sia utile anche in futuro. E mi pare strano che il portavoce del comitato non abbia evidenziato questi aspetti di problematicità su cui, ai tempi dell’amministrazione 5s, eravamo concordi e battaglieri. Forse le idee e la voce del portavoce si sono acquietate di fronte a un’amministrazione Pd?".

Sul fronte centrodestra, anche i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Nicolas Vacchi, Maria Teresa Merli e Serena Bugani, chiedono alla Giunta di "conoscere il progetto di insieme che prenda in considerazione il traffico dei mezzi pesanti sulle grandi vie circostanti e in particolare che dalla uscita della autostrada viaggi in direzione via Montanara, Castel Bolognese e Toscanella (e viceversa). Vogliamo chiarezza sui dettagli di un progetto, quello della Bretella, che – concludono da Fratelli d’Italia – comunque sarà costoso e mira a concludere definitivamente una incompiuta ultra ventennale della politica del Pd imolese".