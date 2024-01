Opposizioni all’attacco. Fratelli d’Italia e Lega bocciano il sindaco:: "Solo vuote promesse"

di Enrico Agnessi

Contestazioni e qualche ironia. È così che centrodestra, M5s e civici accolgono, dai banchi dell’opposizione, le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Marco Panieri nella consueta intervista di inizio anno con il Carlino.

"Re Marco I parla sempre come se il suo mandato debba durare di default per un decennio – protesta Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Descrive una gestione della raccolta rifiuti ottimale, che farà risparmiare, promettendo i cassonetti a pedale ma forse ‘a cavallo con l’anno prossimo’, non rendendosi conto che inaugura così l’anno nuovo con promesse per un anno che deve ancora venire, il 2025".

Quanto all’annunciato ‘piano straordinario’ di rilancio del centro storico, Fratelli d’Italia appare piuttosto scettica. "Sono innumerevoli gli esercizi commerciali che hanno abbassato la serranda definitivamente – prosegue Vacchi –. Il centro è vuoto, questo anche a causa delle politiche disfattiste del Pd. Panieri parla di investimenti, ma in realtà vediamo solamente cantieri che procedono a rilento. Insomma, scrive un libro dei sogni dove promette molto e in concreto fa poco. Si sa, chi promette capodanno, promette tutto l’anno".

Il leghista Simone Carapia contesta invece al sindaco di essere alla guida di "un’amministrazione che si stia caratterizzando per la presenza di comitati di protesta e per mancanza di ascolto dei cittadini". Per quanto riguarda poi la sicurezza, "non si può limitare solo all’aumento di qualche telecamera o agli street tutor – prosegue l’esponente del Carroccio – ma bisogna investire senza tante scuse sulla riorganizzazione della polizia locale con nuove assunzioni e dei dirigenti che diano un valore aggiunto a questo importante servizio".

Infine, secondo Carapia, il primo cittadino "manca assolutamente di un minimo di autocritica. L’elezione di un giovanissimo sindaco – conclude il leghista – ci aveva fatto sperare in un rapporto con l’opposizione diverso, purtroppo è stato una vera delusione".

Insiste su questo tasto anche Ezio Roi (M5s), per il quale quelli di Panieri sono "tutti buoni propositi generici ma legati a una politica di tanti anni fa" mentre "da un sindaco giovane ci saremmo aspettati più coraggio". E dunque disco rosso di Roi alla nuova tariffa puntuale sui rifiuti ("Bisogna pensare alle esigenze dei cittadini, non a quelle di Hera"), al Cau ("Una sciocchezza sesquipedale, lo dicono i medici"), al piano di rilancio per il centro storico ("Si vuole solo fare casino di notte") e all’ampliamento degli impianti sportivi nell’area attorno al centro sociale La Tozzona.

"Non è vero che li ha chiesti il quartiere – conclude il pentastellato –. Quel verde va preservato, si potevano realizzare in uno dei tanti lembi di terreno semi-abbandonati della città".

Nessuna apertura nemmeno dalla civica Carmen Cappello: "Il sindaco parla di rilancio del centro storico e di grandi progetti, ma in realtà si sta occupando soltanto di Formula 1 – è l’attacco –. Non di autodromo, ma solo di Formula 1. Dove è finito il progetto di polifunzionalità della struttura? E i concerti? E i nuovi eventi come il tennis? Non se ne parla più. Anche gli appassionati delle due ruote si sono accorti che il circuito serve solo a far fare la passerella al sindaco e al presidente della Regione: le elezioni sono dietro la porta… Vorrei che invece di preoccuparsi solo di voti e consenso, l’amministrazione si desse da fare per risolvere i problemi dei cittadini: sanità e ambiente. Due concetti usati per riempirsi la bocca, ma senza saper bene cosa fare".