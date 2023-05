"Ora acceleriamo per non perdere i fondi previsti dal piano"

"Sono molto contento che l’intera Giunta abbia portato a termine il percorso per l’attuazione e il miglioramento del Piano integrato del centro storico". A sottolinearlo è il sindaco Fausto Tinti che evidenzia come si siano superate anche "le ritrosie di una sola lista della coalizione di maggioranza che si era sempre schierata contro il superamento del dislivello del parcheggio dell’ospedale tramite la realizzazione dell’ascensore e che si ritrova finalmente, a quasi un anno dalla fine del mandato, a condividere all’unanimità la strada che, come primo cittadino, avevo indicato nel programma di mandato".

"Attuare anche gli ultimi interventi previsti dal Piano integrato del centro storico significa fare il meglio per il cuore della nostra bellissima città – ribadisce Tinti –. Una città che si ritroverà un centro più fruibile, accessibile, funzionale, vivibile e sostenibile anche dal punto di vista delle attività economiche". Non ci sarà nessuna pedonalizzazione del centro storico, ci tiene però a chiarire il sindaco. "Le tre vie principali, Matteotti, Palestro e Manzoni resteranno accessibili alla sosta anche il sabato, ma verranno comunque concretizzate diverse azioni per eliminare tutto il traffico parassita e inutile – conclude Tinti –. Sono entusiasta dell’unanimità raggiunta , ma resta il dispiacere di non essere arrivati responsabilmente a questa decisione nei tempi che ci avrebbero consentito di evitare ora una corsa contro il tempo. I cantieri per le ultime opere vanno, infatti, aperti entro la fine del 2023, così come previsto dal finanziamento di 200mila euro riconosciuto all’Amministrazione da parte della Città metropolitana".

Fra i principali obiettivi del Piano ci sono il miglioramento dell’accessibilità e della mobilità interna,

la riduzione delle emissioni inquinanti e delle polveri sottili, il completamento dei percorsi ciclabili di accesso e all’interno del centro storico.