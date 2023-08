Lo sblocco della situazione relativa alla Casolana, con l’arrivo di una soluzione provvisoria per bypassare l’interruzione sulla strada provinciale, è ancora al centro dello scontro politico. Ed è di nuovo la Lega (qui all’opposizione, ma a Roma forza di Governo) a rivendicare il risultato raggiunto. "Abbiamo ritenuto necessario agire al di fuori delle competenze locali, decidendo di attivare direttamente le strutture ministeriali per dare un’accelerazione – sottolinea il consigliere regionale Daniele Marchetti, reduce da un sopralluogo a Fontanelice assieme al deputato del Carroccio, Jacopo Morrone –. Ora basta polemiche e strumentalizzazioni. I Comuni, la Città metropolitana e la Regione hanno dovuto gettare la maschera".

Marchetti sottolinea poi come si tratti di una soluzione "provvisoria, in attesa di una ricostruzione completa della strada provinciale, soprattutto nei tratti maggiormente danneggiati. Ma è importante agire tempestivamente – conclude il consigliere regionale del Carroccio – per migliorare la qualità di vita dei cittadini e sostenere le imprese agricole".

Un altro esponente della Lega, il consigliere metropolitano Simone Carapia, va all’attacco del sindaco Matteo Lepore. "Ecco la propaganda ‘piddina’ degli asini che volano e di chi si accorge solo ora dov’è Fontanelice e della situazione in cui versano le strade provinciali del circondario – è l’affondo –. E stranamente ci si dimentica di dire che il finanziamento è interamente coperto dal Governo Meloni. Se i fontanesi non avessero girato quel video, Lepore & soci locali non si sarebbero accorti di nulla continuando a dare priorità ad altri territori".