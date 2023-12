Il futuro della sanità: orari più lunghi per i medici di base

Imola, 13 dicembre 2023 – Da un lato, non disperdere la positiva esperienza maturata sul territorio negli ultimi vent’anni; dall’altro, garantire ulteriori opportunità ai pazienti. È il duplice obiettivo, che ha come fine ultimo sempre quello di tagliare le code al pronto soccorso tenendo lontani i casi non gravi (stesso motivo per il quale nei giorni scorsi sono state confermate le aperture straordinarie prefestive e festive dei pediatri di libera scelta), dell’accordo integrativo in fase di sottoscrizione tra Ausl e medici di medicina generale. A ormai poco più di una settimana dall’inaugurazione del Cau - Centro di assistenza e urgenza (si parte il 21 dicembre), che di fatto prenderà il posto del servizio di continuità diurna al padiglione 15 dell’ospedale vecchio (quella feriale è garantita proprio dai medici di base), è la stessa Azienda sanitaria a illustrare i termini dell’intesa.

L’incontro di presentazione del nuovo Cau alla presenza dei vertici della sanità territoriale Ambulatori in servizio dal 21 dicembre

"L’accordo coinvolge, su base volontaria, i medici di medicina generale associati in gruppo o in rete dell’ambito territoriale di Imola e Mordano che possono estendere la fascia oraria di apertura degli studi – spiegano dall’Ausl –, coordinandone gli orari fino a nove ore e mezza giornaliere dal lunedì al venerdì".

Allo stato attuale, il progetto regionale dei Cau non prevede, se non in modo limitato da precisi vincoli, la presenza dei medici di medicina generale nel nuovo servizio per l’accesso diretto dei casi urgenti non gravi. Ma dal momento che, secondo l’Ausl, un "problema complesso come quello dell’iperafflusso in pronto soccorso" (in metà casi codici bianchi e verdi che potrebbero essere trattati altrove) necessita di "soluzioni organizzative complesse", l’Azienda fa sapere di aver "ritenuto fondamentale continuare a mantenere quanto più aperte possibile ‘le porte’ degli studi dei medici di famiglia" in particolare per ripetizione di ricette, prescrizioni di esami, certificazioni di malattia e controlli di condizioni di cronicità. Al tempo stesso, i medici di famiglia sono stati coinvolti nella formazione predisposta per i medici di continuità assistenziale che opereranno nei Cau, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo della diagnostica strumentale di base.

«C’è bisogno di integrazione – sottolinea il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi –. È preferibile contattare medico e pediatra per tutto ciò che può beneficiare della continuità di relazione, mentre al Cau devo rivolgermi quando c’è un bisogno episodico e puntuale che prescinde dal rapporto con il medico nella cura". E sulle critiche relative all’insediamento del Cau lontano dal pronto soccorso, avanzate da più parti nei giorni scorsi, Rossi invita a "uscire dalla dimensione ideologica per cui l’ospedale è in grado far fronte a tutti i problemi. Il modello dove si accentra è quello lombardo – prosegue il dg dell’Ausl –, ma poi quando arriva una pandemia come quella del Covid il territorio non tiene".

Secondo Angelo Conti, referente locale Federazione italiana medici di medicina generale, siamo di fronte a una "fase intermedia per arrivare alla realizzazione delle Aggregazioni funzionali territoriali. Nel futuro – conclude Conti – non c’è posto per i Cau, ma per la prossimità di cura".