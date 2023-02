"Organico ancora carente Riorganizzazione inefficace"

Non piace al leghista Simone Carapia la riforma della polizia locale approvata dalla Giunta del Circondario. Dopo il rientro di Mordano e Castel Guelfo, il Corpo unico dell’ente di via Boccaccio verrà infatti diviso in quattro presidi territoriali e otto unità operative per un totale di circa 70 uomini e donne tra agenti e ufficiali, quasi metà dei quali destinati a Imola. Pochi, secondo il consigliere comunale del Carroccio, che torna a chiedere rinforzi.

"Se queste sono le pseudo-riorganizzazioni che giovano al territorio c’è da stare poco sereni – protesta Carapia –. È chiaro che non si fanno le nozze con i fichi secchi. La conferenza dei sindaci del Circondario ha preteso le presenze fisse del personale di polizia locale nei presidi esterni escluso Dozza, che è pressoché diventato un quartiere di Imola… Questo fa sì che vengano destinati agenti e ufficiali di stanza fissa nei presidi di MordanoCastel Guelfo, Vallata e Medicina. Dovranno fare il lavoro d’ufficio (residenze, segnalazioni, notifiche e poco altro perché sanzioni e incidenti e polizia giudiziaria verranno gestiti da Imola) e organizzare qualche pattuglia, ma in caso di necessità dovrà sempre partire la pattuglia da Imola".

Insomma, il giudizio dell’esponente del Carroccio è ampiamente negativo. "Le cose continueranno sempre più a peggiorare", avverte Carapia. E questo "sia per la mancanza di personale e di un contingente sempre più risicato, sia per quanto riguarda la gestione poco efficiente ed efficace di un servizio che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della comunità – prosegue l’esponente del Carroccio – e invece pare essere sempre più la pecora nera e il problema principe di questa Amministrazione che non sa più che pesci pigliare su questo versante". Ma il malcontento cresce anche nel resto del circondario. A Castel Guelfo, per esempio, proprio la Lega assieme all’altro gruppo di opposizione presente in Consiglio comunale (La Tua Castel Guelfo) promuove un incontro pubblico dedicato al futuro della Polizia locale. L’appuntamento è per venerdì 10 febbraio alle 20 nella Sala della Meridiana in piazza XX Settembre. "Meno controllo del territorio, meno sicurezza per i cittadini, più costi per i guelfesi", è la sintesi della minoranza che contesta i "sei cambi di strategia in 15 anni" e i soli "90 minuti a settimana" destinati a pratiche e servizi su appuntamenti online per i cittadini.

e. a.