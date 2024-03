Orientamento e occupazione. Il tavolo con le agenzie per il lavoro

Favorire orientamento e ingresso nel mondo del lavoro: questo l’obiettivo del faccia a faccia tra amministrazione comunale e agenzie per il lavoro del territorio andato in scena nei giorni scorsi in Municipio. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini, presente all’incontro insieme allo staff del Suap - Sportello unico attività produttive del Circondario.

Il summit ha segnato l’avvio delle attività previste dal ‘Protocollo d’intesa per la promozione di iniziative di interesse pubblico volte all’orientamento e all’inserimento lavorativo’. L’invito della Giunta è stato raccolto da numerosi referenti delle agenzie per il lavoro presenti sul territorio quali Adecco, Adhr, Gi Group, LavoroPiù, Manpower, Maw, Randstad, Synergie Italia, Umana. Era presente anche Maurizio Milandri, responsabile del centro per l’impiego di Imola. Questo primo incontro è stato propedeutico a formalizzare un ‘tavolo di coordinamento’, che verrà istituito con il Comune e le agenzie.

"La collaborazione è cruciale per favorire l’orientamento e l’inserimento lavorativo – sottolinea Raffini –. Questa intesa permette di ottimizzare le risorse e coordinare gli sforzi per massimizzare l’efficacia delle iniziative. Grazie a questa partnership, sarà possibile identificare meglio le esigenze e le necessità del territorio, creare programmi di formazione mirati, offrire ulteriori servizi di supporto all’occupazione. Inoltre, intendiamo favorire lo scambio di informazioni tra le parti interessate, consentendo una migliore gestione delle opportunità lavorative disponibili e una più efficiente corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. Questo tipo di collaborazione contribuirà a rafforzare il clima di fiducia tra istituzioni e cittadini, poiché dimostra un impegno concreto nel migliorare le prospettive di lavoro e lo sviluppo socio-economico del circondario".