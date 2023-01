Orientamento, incontro online

Se qualcuno ha ancora dei dubbi sull’orientamento per lo Scarabelli, può partecipare allo sportello che sarà online il 16 gennaio. I docenti referenti saranno allo sportello specifico per ciascuno istituto, incontro online con Google Meet. Il 16 gennaio dalle 18 alle 19 per il Ghini: meet.google.compdk-pbzx-zoi Per lo Scarabelli: meet.google.comsbh-jybh-rou La referente per lo Scarabelli è la professoressa Elisa Zaccherini ([email protected]); la referente per il Ghini è il professor Matteo Reggiani ([email protected])