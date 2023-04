Orizzonte comunità energetica "Possiamo condividere i consumi"

Sostenibilità, comunità e solidarietà. Sono le parole chiave che caratterizzano la presentazione del progetto ‘Comunità Energetica’, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Insieme alla Sinloc, società di consulenza e investimento che opera su tutto il territorio nazionale, la Fondazione ha ‘ascoltato’ sindaci e tecnici di ogni Comune del circondario (un’ora per ogni comunità), per raccogliere le indicazioni dei singoli comuni e capire quali fossero le direzioni che si stavano prendendo in tema di energie. Sullo sfondo, l’uso delle risorse del Pnrr. L’idea è di mettere in condizione chi produce energia rinnovabile di sfruttare l’autoconsumo, in modo tale che l’eventuale surplus sia messo in rete, per permettere agli altri partecipante alla comunità (consumatori) di sfruttare questo eccesso di produzione.

L’idea è stata definita "una grandissima stanza di compensazione", dal presidente della Fondazione Rodolfo Ortolani

Ma cosa si intende esattamente con ‘comunità energetica?’ "È una alleanza tra soggetti pubblici e privati (partendo dal cittadino fino all’ente religioso) che si uniscono formando un soggetto giuridico nuovo (come lo può essere un’associazione o una cooperativa) per produrre, consumare, condividere e vendere energie prodotta da impianti rinnovabili di cui saranno proprietari singoli membri": parole di Alessandro Marmiroli, membro della Sinloc. A una comunità si può aderire aderisce in due modalità: come ‘prosumer’ (produttore, al momento dell’adesione disporrà di un proprio impianto di produzione di energia rinnovabile come lo sono i classici pannelli fotovoltaici) o ‘consumer’ quindi consumatore. L’energia condivisa è quindi quella che viene misurata quando viene prodotta, ma che non viene consumata tutta e perciò può essere sfruttata da altri membri della comunità energetica. Un esempio classico, secondo Alessandro Marmiroli: "La casa di un cittadino ha un pannello fotovoltaico sul tetto; durante il giorno l’inquilino non è in casa e l’energia di cui non usufruisce può essere usata da un’azienda vicina, parte della comunità energetica".

Dall’1 maggio al 30 giugno sarà pubblicata una manifestazione di interesse per cittadini e aziende che vogliono agganciarsi a questo percorso, con maggiori informazioni che si potranno trovare sul sito di Circondario e Fondazione. L’adesione non comporta alcun tipo di vincolo e la normativa vera e propria del progetto dovrebbe entrare in vigore verso l’autunno.

Francesca Pradelli