Ormai viviamo con la paura della pioggia

Signorini

Quelli che, infatti, fino a qualche decennio fa, potevano essere considerati eventi eccezionali, ora invece sono praticamente la normalità. Proprio per questo servono investimenti per realizzare nuove infrastrutture che siano in grado di arginare la furia delle acque. Vanno realizzati o alzati gli argini di fiumi e torrenti e servono casse di espansione per fronteggiare piene sempre più devastanti.

Insomma, serve un grande piano nazionale per le infrastrutture e i cittadini si aspettano che governo, regioni e comuni sappiano fare squadra al di là delle casacche politiche perché queste sono opere che servono a tutti i cittadini, sia che votino a sinistra sia che votino a destra.

Ed è questo il settore in cui dovrebbe essere dirottata la maggior parte dei fondi provenienti dall’Unione Europea anche perché, se si sanno fare bene i conti, nel medio termine, sono più le spese per risarcire a turno le varie comunità devastante dalla furia di acqua e fango che quelle che servirebbero per realizzare infrastrutture in grado di prevenire questi disastri.

Insomma, serve lungimiranza. Una parola che, purtroppo, non sempre la politica dimostra di conoscere. A questo punto, dopo l’ennesimo disastro che, in questo caso, ha colpito gli amici della Toscana, ci auguriamo che finalmente si passi dalle parole ai fatti.