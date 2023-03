Orologi falsi tra Imola e Castel San Pietro, scoperti tre laboratori del ‘tarocco’

Sequestrati 450 orologi e migliaia di adesivi di squadre di calcio (foto di repertorio)

Castel San Pietro (Bologna), 29 marzo 2023 – Loghi di squadre di calcio, gruppi musicali e personaggi dello spettacolo. Tutti sapientemente intagliati su vecchi vinili: peccato che i marchi fossero contraffatti.

La finanza ha individuato tre laboratori, situati tra Imola e Castel San Pietro che li producevano. Gli orologi venivano realizzati attraverso pantografi, intagliatori e macchine laser che, con l'ausilio di specifici software, permettevano di incidere, su vinili ormai inutilizzati, qualsiasi figura o immagine.

I prodotti realizzati riproducevano prevalentemente marchi e loghi di cantanti, gruppi musicali, film, serie tv, case automobilistiche, squadre di calcio e di basket, oltre a personaggi vari del mondo dello spettacolo.

I prodotti venivano venduti online, anche tramite i social media, con tanto di spedizione oppure presso fiere a carattere locale. Gli oltre 450 orologi trovati nei laboratori, già pronti per la commercializzazione, così come i 6 macchinari, i computer e oltre 2.400 adesivi di squadre di calcio, sono stati sottoposti a sequestro, mentre i responsabili sono stati denunciati alla Procura per il reato di contraffazione.