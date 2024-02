Orsi e Nugnes raccontano. Ayrton Senna

Domani alle ore 17, secondo appuntamento di ‘Prospettive in bianco e nero: testimonianze sulla vita di Ayrton Senna’, iniziativa che si tiene a Castel San Pietro Terme nella sala espositiva d’arte contemporanea in via Matteotti 79, dove è aperta l’emozionante mostra fotografica ‘Magic’ con scatti di Angelo Orsi e Mirco Lazzari, dedicata al grande pilota brasiliano a trent’anni dalla sua scomparsa.

"Al grande racconto delle immagini si affianca quello di due testimoni d’eccezione in grado di raccontare la vita di Senna in un flusso di vita quotidiana e piccoli momenti speciali – spiegano gli organizzatori -. Angelo Orsi che, nel precedente incontro del 17 febbraio aveva raccontato il Senna più personale, l’uomo, l’amico, sabato 24 torna, affiancato da Franco Nugnes, ex firma storica di Autosprint proprio negli anni del campione e attualmente direttore di Motorsprint.com Italy, per raccontare la carriera del pilota, il tragico incidente che gli è costato la vita e il successivo processo".

La mostra ‘Magic’ si può visitare fino al 29 febbraio tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 16 alle 19, e sabato e domenica anche dalle 10 alle 12. In esposizione ci sono 60 scatti inediti realizzati da Lazzari e Orsi, un numero non casuale dal momento che il 1960 è l’anno di nascita di Senna. Poi l’allestimento si sposterà a Imola (inaugurazione il 21 marzo 2024: il 21 marzo è il giorno di nascita del pilota), dove si arricchirà di ulteriori 34 scatti inediti, a comporre il numero 94, l’anno della tragica morte, in seguito al terribile incidente sul circuito del Santerno.