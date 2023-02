Orsolini e Buffa raccontano il calcio ai ragazzi

Un parterre de roi, ma dedicato solo ai giovanissimi calciatori che giocano nelle società del nostro circondario. È davvero un gran bel regalo quello che la Lega Nazionale Dilettanti farà oggi pomeriggio alle promesse del calcio della nostra zona. Al Teatro Cassero di Castel San Pietro, infatti, alle 19 inizierà un evento dedicato solo a loro, e che vedrà protagonisti i giocatori del Bologna Orsolini e Bardi e la più bella voce narrante del nostro sport, Federico Buffa.

‘Lnd racconta’, questo il titolo dell’evento, sarà il primo e unico appuntamento regionale, ospitato dalla città termale (anche) grazie al vicepresidente vicario del comitato regionale Giacomo Fantazzini, che si è attivato da subito per provare a dirottare in riva al Sillaro un evento denso di significati: "Con questo incontro la Lnd mira ad avvicinare il nostro mondo a quello dei professionisti, facendo vivere ai ragazzi che giocano a calcio oggi quello che è il loro sogno di domani: diventare calciatori".

E nessuno meglio di Federico Buffa, colui che di fatto ha inventato lo storytelling legato al mondo dello sport, che ha raccontato in tv i personaggi più grandi della storia come Maradona e Jordan, potrà ripercorrere la vita di Orsolini e Bardi, nata proprio dai campetti sotto casa e dalle piccole società di quartiere, e arrivata fino ai tunnel degli spogliatoi di San Siro. Sarà lui, Buffa, a fare da punto di arrivo e di partenza di un pomeriggio ‘vietato ai maggiori’, con oltre 170 bambini e ragazzi presenti, solo loro, a gremire i posti a sedere del Cassero. "Avremo tante società calcistiche del nostro territorio, sia maschili che femminili, ragazzi dai 13 anni ai 17-18, in pratica quelli che disputano i campionati giovanissimi, allievi e juniores", anticipa Fantazzini, fiero di essere riuscito a portare un evento che vede il patrocinio non oneroso del Comune di Castel San Pietro.

"È una realtà in enorme crescita quella della Lnd nella nostra regione – dice – ma quello che più deve inorgoglire è che proprio nel nostro territorio, nel nostro circondario, molte società hanno di fatto raddoppiato i numeri del settore giovanile negli ultimi anni, e nel post pandemia gli iscritti sono ulteriormente aumentati. Ci sono società che praticamente non avevano più un settore giovanile, e ora hanno diverse squadre. Il merito va anche alle scelte e alle strategia della Lnd che ha puntato sull’aumento delle attività, dei tornei e dei campionati. Pensiamo per esempio al campionato femminile giovanile: fino a pochi anni fa c’erano campionati solo a partire dai 15 anni, oggi in Emilia Romagna si parte dai 9-10 anni di età". Un movimento che cresce dunque quello dilettantistico, e che si regala oggi un appuntamento davvero imperdibile. Chiuso al pubblico ma aperto solo ai più giovani, perché possano continuare a sognare anche loro il tunnel di San Siro. Claudio Bolognesi