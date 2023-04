Orti comunali, bando aperto fino al 20 aprile

Tempo di bandi e manifestazioni di interesse a Casalfiumanese. C’è tempo fino al prossimo 20 aprile per presentare al municipio di Piazza Cavalli la domanda per ottenere un lotto di terreno da adibire ad orto. L’assegnazione potrà essere effettuata ai cittadini residenti da almeno due anni nel territorio casalese previo richiesta da redigere su apposito modulo disponibile sul portale web e presso l’ufficio Urp dell’ente. Riguardo le modalità di gestione degli orti faranno fede quelle disposizioni contenute nello specifico regolamento comunale perfezionato nei mesi scorsi, con minuzia di dettagli, dall’assessore con delega all’ambiente Silvano Casella. Ma non è tutto. Via libera anche all’avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte di associazioni locali per l’affidamento in gestione dell’area attrezzata al civico 25 di via Matteotti destinata a manifestazioni ed eventi. Spazi dotati di un manufatto ad uso cucina, servizi ed attrezzature. L’obiettivo del Comune è quello di concedere l’utilizzo della struttura ad una realtà radicata nel territorio per un periodo di almeno 6 anni rinnovabili in forma scritta per altri 6. Il canone per i primi tre anni non verrà corrisposto al municipio ma l’associazione concessionaria avrà l’obbligo di effettuare una serie di lavori di miglioria tra cui la sostituzione di due boiler, tinteggiatura e la realizzazione di pannelli a chiusura nel deposito. In seguito verrà stabilita una cifra forfettaria da corrispondere all’ente ogni anno. Le domande dovranno pervenire entro il 2 maggio.