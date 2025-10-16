Ortignola, il caso lavori. Lo scontro Deai-Comune finisce davanti al giudice

Finirà davanti al Tribunale di Bologna il caso della piscina Ortignola. Il gestore Deai, che da tempo chiede lavori di manutenzione straordinaria per l’impianto inaugurato nel 2014 e intitolato a Enrico Gualandi, invocando il risarcimento dei danni subiti in questi anni, ha annunciato ieri le date delle udienze che lo vedranno contrapposto a Comune, Ortignola Srl (concessionario della struttura) e Cims (costruttore). Prima si svolgerà l’udienza del procedimento cautelare d’urgenza, promosso in corso di causa fissata per il 6 novembre; poi quella del merito, in programma invece l’11 dicembre.

"La decisione fa seguito all’ennesimo diniego del Comune, di Ortignola Srl e di Cims di eseguire i lavori straordinari per l’eliminazione dei vizi e dei difetti dell’impianto polivalente accertati dalla perizia depositata a metà luglio nel procedimento per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Bologna – ricostruiscono da Deai –. In particolare, il consulente nominato dal Tribunale ha finalmente accertato ciò che il gestore andava lamentando da almeno dieci anni: copiose e diffuse infiltrazioni, errori di progettazione e costruzione, gravi difetti tecnici e l’assenza dell’obbligatorio collaudo tecnico-amministrativo".

Nella lettura di Deai, "oltre all’inadempimento del Comune, del concessionario e del costruttore e agli ingenti danni patiti dal gestore, si contesta anche il fatto che l’impianto non è mai stato completato". In questo senso, il legale che assiste Deai è stato anche incaricato dal gestore della piscina Ortignola di "verificare se i danni al bene e alle casse comunali possano comportare responsabilità personali di amministratori pubblici e privati e, quindi, di procedere alle denunce nelle sedi competenti".

Annuncia battaglia Paola Lanzon, legale rappresentante di Deai. "Dopo oltre dieci anni di denunce rimaste senza risposta, non si può più fingere che nulla sia accaduto – afferma Lanzon –. È il momento della chiarezza e della responsabilità: un bene pubblico non può essere lasciato ammalorare nel silenzio e nell’inerzia delle amministrazioni".

Della vicenda si sta interessando da tempo anche la politica locale. E in particolare le forze di opposizione. Proprio su richiesta congiunta dei gruppi di minoranza è infatti stata convocata una commissione consiliare per esaminare i problemi della piscina Ortignola e quelli della Ruggi: oltre alle note difficoltà di manutenzione, per l’impianto di via Oriani a far discutere negli ultimi tempi è stato soprattutto l’aumento delle tariffe per il nuoto libero. La seduta è in programma lunedì 10 novembre alle 10.30.