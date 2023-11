Ospedale, nuove nomine. Masetti guiderà Chirurgia

Toccherà a Marco Garofalo raccogliere il testimone da Emilio Emili, dal 2005 primario di Urologia dell’Ausl andato in pensione nelle scorse settimane. Sarà invece Michele Masetti, che guida il reparto di Chirurgia generale da aprile 2022, sostituire Emili nell’altro incarico apicale ricoperto negli ultimi otto anni, vale a dire quello di direttore del Dipartimento chirurgico dell’Azienda sanitaria imolese.

"I nostri migliori auguri vanno a questo professionista che, con grande competenza professionale e gestionale, ma anche con molta umanità e senso di appartenenza, ha guidato per tanti anni la nostra Urologia e poi lo stesso Dipartimento chirurgico", sottolinea l’Ausl parlando di Emili.

Garofalo, classe 1963, nato e vissuto a Bologna dove si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990 e dove lavora dal 1992 come medico dirigente di Urologia del Policlinico di Sant’Orsola, dal 2005 è responsabile dell’articolazione funzionale ad alta specializzazione di Chirurgia Urologica Laparoscopica e possiede un’ampia casistica operatoria per tutti gli interventi di chirurgia urologica a cielo aperto, in videolaparochirurgia e in chirurgia robotica, oltre ad avere una consolidata esperienza in ambito didattico, di ricerca e gestionale.

"Le caratteristiche del dottor Garofalo sono risultate le più qualificanti per guidare Urologia di Imola – spiega il direttore sanitario Andrea Neri –. Diamo il benvenuto a questo valente professionista che siamo certi garantirà il mantenimento dell’alto standard qualitativo della nostra unità operativa nonché il suo sviluppo, soprattutto nell’ambito della chirurgia robotica".

Garofalo guiderà una équipe composta da sette medici specialisti e sarà coadiuvato da una coordinatrice infermieristica, dieci infermieri e cinque operatori socio-sanitari. Nel 2022 in Urologia sono stati effettuati 1.102 ricoveri, con un totale di 1.018 interventi chirurgici.

"Sono felice e onorato di entrare a far parte di questa nuova comunità professionale – commenta Garofalo –. L’équipe che guiderò a partire dal 4 dicembre è composta da professionisti giovani, ma già esperti anche in chirurgia robotica e sono certo che insieme a loro e ai colleghi delle altre unità operative lavoreremo per garantire davvero il meglio ai nostri assistiti. Ringrazio la direzione dell’Azienda Usl di Imola per questa bella opportunità, di cui sono onorato".

Come già accennato all’inizio, l’altra novità di rilievo è la nomina a direttore del dipartimento chirurgico dell’Azienda Usl di Imola di Michele Masetti, che guida l’unità operativa complessa di Chirurgia generale dall’aprile dell’anno scorso.

"Nell’ambito di una riorganizzazione del Dipartimento chirurgico, che ha messo al centro lo sviluppo in tecnologie e tecniche chirurgiche innovative che esigono anche modelli di gestione ed organizzazione specifici – conclude Neri – il dottor Masetti per la consolidata esperienza in questi ambiti è risultato essere il candidato più adatto al ruolo".