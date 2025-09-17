Ospedale, operatori nel mirino . Fials: "Serve azione immediata"

"Confidiamo in un intervento immediato, diversamente saremo costretti a valutare ulteriori iniziative a difesa del personale". Il sindacato autonomo Fials (Federazione italiana autonomie locali e sanità) interviene così sull’ennesimo caso di aggressione ai danni degli operatori dell’ospedale nuovo e annuncia che "non resterà in silenzio di fronte a tali episodi, né permetterà che la tutela della salute e della dignità dei lavoratori venga messa in secondo piano".

La vicenda, accaduta nella tarda serata di domenica, ha visto coinvolta suo malgrado una professionista in servizio al Santa Maria della Scaletta: i sindacati parlano di un’infermiera che si apprestava a iniziare il turno di notte, mentre secondo i carabinieri intervenuti sul posto si sarebbe trattato di una dipendente dell’Ausl che, ancora senza divisa, stava timbrando il cartellino. A spintonarla e a colpirla ripetutamente, al punto da costringerla a ricorrere alle cure del pronto soccorso, una donna. L’autrice dell’aggressione, a quanto pare di origine straniera, fa probabilmente parte del gruppo dei senzatetto che da qualche tempo occupano la zona d’ingresso all’ospedale.

"Una situazione ormai divenuta insostenibile", secondo la Fials, che punta il dito contro la "presenza costante di clochard e persone in evidente stato di alterazione psicofisica, soprattutto nella zona della portineria, che arrecano disturbo e disagio a utenti e operatori sanitari".

A proposito dell’aggressione, già stigmatizzata anche dalla Uil, il sindacato rappresentato a livello locale da Stefano De Pandis parla di "fatto non più tollerabile. È inaccettabile – aggiunge infatti la Fials – che in un luogo deputato alla cura e alla sicurezza della comunità i lavoratori siano esposti a rischi del genere". Per questo motivo, "pretendiamo che la direzione dell’Ausl di Imola adotti con urgenza misure concrete ed efficaci a tutela del personale e dell’utenza – concludono dal sindacato autonomo –, garantendo vigilanza, controllo degli accessi e la piena sicurezza degli ambienti ospedalieri".

La presenza di un gruppo di senzatetto all’ingresso dell’ospedale nuovo, in zona portineria, è stata denunciata a più riprese dalle forze politiche di opposizione; e in particolare da Fratelli d’Italia. Proprio la capogruppo meloniana in Consiglio comunale, Serena Bugani, giusto un paio di settimane fa aveva esortato la Giunta e i vertici dell’Ausl a trovare "soluzioni concrete e adeguate che restituiscano ordine all’ospedale e, al tempo stesso, offrano un percorso di accoglienza e assistenza a chi oggi vive per strada". In questo senso, il coordinatore locale della Uil, Giuseppe Rago, ha chiesto innanzitutto all’Azienda sanitaria di disattivare l’apertura automatica della porta di ingresso nelle ore serali e notturne.