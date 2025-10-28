"Ospedale, tanti problemi da risolvere"

"Siamo molto preoccupati: le difficoltà nel sistema ospedaliero sono evidenti. Le violenze ai danni dei lavoratori sono ormai quotidiane, il personale stanco e sfiduciato vive il proprio lavoro con crescente disagio, aggravato da turni lunghi, mancanza di riposi e ferie, e soprattutto da una cronica carenza di organico che compromette anche la qualità dell’assistenza". Così Giuliano Troncossi (nella foto), responsabile Sanità della Fp Cgil Imola, sulla situazione all’interno del Santa Maria della Scaletta.

"Preoccupa l’insufficiente reclutamento di nuovi infermieri, dovuto sia alla bassa attrattività della professione sanitaria, sia ai salari bassi", fa sapere Troncossi, ricordando la mancata sottoscrizione, da parte della Cgil, del nuovo contratto sulla sanità, bocciato dal sindacato in quanto "prevede aumenti economici irrisori peggioramenti in alcune parti fondamentali" dell’intesa.

"La nostra paura – prosegue Troncossi – è che, continuando su questa strada, si possa arrivare alla chiusura o al depotenziamento di reparti e servizi". Per questo, motivo la Fp Cgil chiede un "confronto urgente" alla direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola, che secondo il sindacato avrebbe presentato "con un tono di pacifico ottimismo" i temi caldi della sanità locale nella Conferenza economica del Circondario che si è tenuta nei giorni scorsi all’auditorium dell’Osservanza. "Come Fp Cgil – conclude Troncossi –, la nostra missione è quella di vigilare sull’occupazione, tutelare i lavoratori e, attraverso la contrattazione decentrata, individuare soluzioni per incrementare i salari e supportare il personale sanitario nelle difficoltà quotidiane del proprio lavoro".