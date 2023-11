Osservanza Imola: via ai lavori per la nuova sede del Circondario

Imola, 1 novembre 2023 – Al via in questi giorni anche il secondo dei quattro cantieri (il più importante in termini di importo dei lavori) che, nel giro di tre anni, porteranno all’agognato rilancio del complesso dell’Osservanza. Dopo la partenza delle operazioni per la costruzione della futura sede dell’Accademia internazionale ‘Incontri con il maestro’ al padiglione 1, una settimana fa, tocca adesso ai lavori per la realizzazione dei nuovi uffici del Circondario e di un laboratorio sulla storia della psichiatria (padiglione 10-12).

Un’elaborazione grafica mostra come diventeranno i padiglioni 10-12

Si parla, in quest’ultimo caso, di un maxi-appalto da 5,7 milioni: se lo è aggiudicato in estate la ravennate Cear, che ha designato per l’esecuzione le ditte consorziate Zini Elio e Lacky Impianti. La conclusione dei lavori, partiti appunto nelle scorse ore con i primi interventi di cantierizzazione, è prevista entro metà 2026. La regia dell’operazione, portata avanti con i fondi del Pnrr, è affidata al Con.Ami

Nel dettaglio, la porzione del padiglione 12 che affaccia sul viale principale dell’Osservanza sarà destinata al laboratorio sulla storia della psichiatria imolese. Il progetto di restauro prevede la conservazione delle finiture originarie della grande sala esistente, caratterizzata dalla presenza di colonne in ghisa che spezzano la luce dei solai. Negli spazi restanti verranno invece collocati i vari servizi e uffici del Circondario oggi in via Boccaccio.

Nel progetto di recupero e rifunzionalizzazione del padiglione 10-12 è inoltre prevista la costruzione di un ampliamento del corpo di collegamento, unito all’esistente e caratterizzato da ampie superfici vetrate, con queste ultime che consentono di mantenere la completa lettura dell’impianto originario.

Centrale il tema dell’efficientamento energetico del fabbricato novecentesco. In questo senso, ci sarà la coibentazione interna di tutto l’involucro (per non alterare i prospetti esterni del bene tutelato) e il completo rifacimento delle componenti impiantistiche. Dal punto vista strutturale, è invece in programma il consolidamento delle strutture portanti e la mitigazione della vulnerabilità sismica per ottenere un miglioramento di almeno il 60%.

Entro fine novembre, avanti anche con gli altri due cantieri. Uno riguarda i lavori di restauro del fabbricato ‘Ex artieri’, destinato a ospitare laboratori e spazi per la ricerca orientati all’innovazione e alla sostenibilità. Le operazioni sono state affidate, in questo caso, ad Acreide di Zola Predosa, che ha designato le consorziate esecutrici: la catanese Sirimed e Spada Costruzioni (Valsamoggia) per una cifra vicina ai 3,5 milioni. L’ultimo progetto è invece quello per il rilancio dell’immobile ‘Ex cabina elettrica’: 420mila euro per l’inserimento di un info-point e di un laboratorio cicloturistico metropolitano.

Fin qui il maxi-piano di rilancio portato avanti da Con.Ami con i fondi del Pnrr. Come ormai noto, entro fine anno è poi atteso il nuovo bando, dopo che il primo è andato deserto nei mesi scorsi, per la costruzione dello studentato universitario con 50 posti letto più relativi servizi didattici (padiglioni 6, 8, 17 e 19).

Completano il quadro gli interventi compiuti negli anni scorsi, dopo la riapertura al pubblico dell’ex complesso manicomiale: il restauro dell’ex chiesa (ora auditorium), dell’ex Altro caffè (oggi Vivanderia Note e Aromi) e del chiosco vicino alla pista da ballo.

"L’avvio dei lavori per il rilancio dell’Osservanza rappresenta un traguardo importante per Imola – esulta il sindaco Marco Panieri –. Segnerà la storia della città dal punto di vista della riqualificazione edilizia. Un progetto difficile e complesso, la cui partenza è stato il primo vero banco di prova che siamo stati chiamati a sostenere".