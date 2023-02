Osservanza, passi avanti con la riqualificazione "Dignità e rispetto i pilastri per costruire il futuro"

Il tempo dei manicomi ormai è lontano.

La nostra città, infatti, non si è soltanto attivata per tornare a far vivere le persone: per esempio, l’area dell’Osservanza in questi anni è stata protagonista di varie iniziative per poter essere sfruttata al meglio. Per esempio, vicino al parco dell’Osservanza, è stata creata Casa Alzheimer, una malattia tristemente nota. Ma vi sono tanti altri progetti per il futuro. Insomma, ci stiamo impegnando per eliminare l’orrendo capitolo che ha attraversato l’Osservanza e non solo.

Non possiamo tornare indietro e cambiare le cose, ma possiamo imparare a non commettere gli stessi errori. I manicomi e ciò che vi è accaduto è qualcosa che non cancelleremo mai, ma abbiamo il potere di fare in modo che tutto questo resti solo nella nostra memoria, e di evitare che in futuro altre persone siano trattate come animali e maltrattate perché considerate “strane” o “diverse”. Ognuno ha il diritto di essere trattato con dignità e rispetto, nonostante le sue particolarità, peculiarità o difetti. Dobbiamo accettarci e amarci, tutti noi, così per come siamo.

Ilaria Medri, Linda Bacchilega, Neven Galavotti, Alessandro Guernelli e Cesare Broccoli (IIIB scuola secondaria “Orsini”

I.C. 7 Imola)