Per capire la portata del progetto ‘Imola più sicura’ per l’installazione di 25 nuove telecamere, che il Comune tramite il Circondario vuole sottoporre al Governo per ottenere finanziamenti, basta prendere come riferimento il numero degli occhi elettronici attualmente presenti in città. Le telecamere attive oggi in tutta Imola sono infatti 42. La loro effettiva utilità è stata al centro, anche nel recente passato, di forti polemiche. Più volte le forze politiche presenti in Consiglio comunale hanno infatti puntato il dito contro il presunto cattivo funzionamento dei dispositivi. Nelle scorse settimane, Area Blu ha però assicurato che le telecamere in questione, installate tra il 2016 e il 2022, risultano al momento tutte funzionanti. A questi 42 occhi elettronici se ne aggiungerà presto un altro, a Porta Montanara. Inoltre è prevista l’integrazione del complesso Osservanza (16 telecamere) nel sistema di videosorveglianza in tempo reale.