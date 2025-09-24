Osservanza, un progetto strategico

Riceviamo e pubblichiamo la risposta della vicesindaca Elisa Spada alla lettera sul tema dell’Osservanza scritta da Marinella Vella (già consigliera comunale della lista civica Cappello) e pubblicata nei giorni scorsi su questa pagina.

Le considerazioni in merito al percorso di rigenerazione del complesso dell’Osservanza sono strumentali e dimostrano di non conoscere in modo approfondito quello che si è fatto e si sta facendo. Parliamo di uno dei più strategici processi di rigenerazione urbana e sociale per la nostra città, che unisce memoria, innovazione, formazione e comunità; un percorso che nasce da lontano, ben prima dell’arrivo dei fondi Pnrr. In un processo di rigenerazione di questa portata la comunicazione e il coinvolgimento dei cittadini sono fondamentali, ed è per questo che sono stati investiti tempo e risorse per informare e aprire le porte del percorso alla comunità.

Un passaggio specifico merita Limi – Laboratorio Museale sulle Istituzioni Manicomiali Imolesi, che rappresenta un patrimonio prezioso, sentito e voluto dalla città. La sua costruzione non è stata un atto unilaterale del Comune o di Con.Ami, ma il frutto di un processo partecipativo. Spiace che non venga colto fino in fondo il valore di questo percorso, soprattutto da chi ha avuto esperienza diretta nelle istituzioni cittadine e conosce bene quanto sia complesso e al tempo stesso necessario costruire progetti di lungo respiro.

L’Osservanza è oggi uno dei progetti strategici di Imola: un investimento non solo economico, ma soprattutto culturale, sociale e comunitario, che sta rispettando tutte le scadenze del Pnrr. Il Comune continuerà a lavorare con impegno e determinazione, insieme a Con.Ami, al Nci, alle istituzioni, all’Università e alle associazioni, perché l’Osservanza diventi sempre più un luogo identitario della città, capace di coniugare memoria e futuro, radici e innovazione, nel segno della partecipazione e con attenzione ai bisogni della comunità.

Elisa SpadaVicesindaca di Imola