Osservanza, verso l’hub dell’innovazione

Illustrare le potenzialità che a livello nazionale e regionale hanno le nuove imprese come acceleratori di innovazione per il sistema economico e produttivo e per valorizzare la creatività giovanile. Nasce con questa finalità l’evento (aperto alla cittadinanza) dal titolo ‘Verso l’hub dell’innovazione dell’Osservanza: il ruolo delle startup nel Nuovo Circondario Imolese’. Appuntamento mercoledì 28 maggio alle 17 nel neonato Centro per l’innovazione e la formazione Adriano Olivetti (via Aspromonte 19/D).

Sono infatti in corso i lavori di riqualificazione dell’ex artieri, all’Osservanza, che nel 2026, una volta terminato il cantiere, potrà ospitare oltre 1.500 mq dedicati all’innovazione e alle start up. L’obiettivo dell’evento è quindi di illustrare le potenzialità che a livello nazionale e regionale hanno le nuove imprese come acceleratori di innovazione per il sistema economico e produttivo e per valorizzare la creatività giovanile.

L’iniziativa di mercoledì rientra nel ‘Laboratorio aperto’, finanziato con risorse Fesr della nuova programmazione europea 2021/27, inserito all’interno di Atuss Nuovo Circondario Imolese, un progetto di divulgazione e conoscenza sui temi dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione, della tecnologia, della cybersecurity e della sostenibilità ambientale.

L’evento si inserisce nell’ambito delle politiche regionali volte a favorire l’avvicinamento tra istituzioni e cittadinanza in un’ottica di sviluppo condiviso e innovativo. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario, e di Rosa Grimaldi, delegata alla Promozione economica e innovazione del Comune di Bologna e della Città Metropolitana. Seguiranno interventi di esperti ed esponenti dell’ecosistema startup, che offriranno uno sguardo approfondito sulle condizioni per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, i modelli di business innovativi e le opportunità di finanziamento.

Tra i relatori che interverranno nel corso dell’iniziativa figurano Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto, che fornirà una visione strategica sul contributo delle startup alla rigenerazione economica dei territori; Irene Mingozzi (Italian Founders Fund); Federica Tadini (G-Factor - Fondazione Golinelli); Sara Monesi (ART-ER); Davide Baroncini (Officina Digitale Imola); Fabio Poli (Gellify); fondatori di startup di successo tra cui Alessandro Cillario (Cubbit), Enzo Castellaneta e Massimo Bava (Builti), Riccardo Fuzzi (MyAppFree), Nicolò Franceschi (PineAPP), Antonio Marotta (Quinck).

L’evento sarà moderato dal giornalista Gianni Rusconi e si concluderà con un momento di confronto con il pubblico e l’intervento dell’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini. Iscrizioni online, link sul sito del Circondario.