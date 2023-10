Osservanza, via ai lavori. Partito il cantiere dell’Accademia pianistica

Primo passo verso la riqualificazione del complesso dell’Osservanza. Nella settimana in cui il Comune ha presentato il progetto per il completamento della Bretella, l’altro grande cantiere atteso da anni in città prende forma. E non solo sulla carta. Si parte dal padiglione 1, come a voler mettere finalmente ordine in una storia che tra suggestioni e progetti tramontati ha animato a lungo il dibattito pubblico. I lavori sono quelli che porteranno alla costruzione della nuova sede dell’Accademia musicale internazionale ‘Incontri con il maestro’.

Era stato il Con.Ami, che coordina il maxi-piano di rilancio dell’area grazie in buona parte ai fondi del Pnrr, ad affidare a luglio le operazioni (4,8 milioni di euro più Iva) alla Lattanzi Srl, ditta romana che ha presentato la migliore offerta economica (base di gara 5,7 milioni più Iva). I lavori dovranno essere conclusi entro metà 2026.

Nel giro di pochi giorni partirà anche il cantiere del padiglione 10-12, futura nuova sede del Circondario nonché laboratorio sulla storia della psichiatria. Parliamo in questo caso di un appalto da 6,5 milioni più Iva: se lo è aggiudicato la ravennate Cear, che ha offerto un ribasso di oltre 600mila euro.

Entro la fine novembre, avanti anche con gli altri due progetti. Uno riguarda i lavori di restauro del fabbricato ‘Ex artieri’, destinato a ospitare laboratori e spazi per la ricerca orientati all’innovazione e alla sostenibilità. Il cantiere è stato assegnato, in questo caso, ad Acreide di Zola Predosa, che ha designato le consorziate esecutrici: la catanese Sirimed e Spada Costruzioni (Valsamoggia) per una cifra di 3 milioni 264mila euro più Iva, a fronte di un importo a base di gara di oltre 3,6 milioni più Iva.

L’ultimo progetto è invece quello per il rilancio dell’immobile ‘Ex cabina elettrica’: 420mila euro per l’inserimento di un info-point e di un laboratorio cicloturistico metropolitano.

Come si diceva all’inizio, in questi giorni gli operai sono però al lavoro sulla nuova sede dell’Accademia, vicino all’ingresso storico dell’Osservanza. È un fabbricato di circa 1.500 mq. Previsto l’utilizzo dell’ala Sud (piani terra e primo) per la realizzazione dello studentato e quella Nord (piani terra e primo) quale area per la didattica-scuola di musica. Lo studentato sarà dotato complessivamente di 18 camere singole tutte dotate di pianoforte, in modo che gli studenti abbiano lo spazio e gli strumenti adeguati per un ottimale studio individuale.

Fin qui il maxi-piano di rilancio portato avanti da Con.Ami con i fondi del Pnrr. È atteso invece entro fine anno il nuovo bando, dopo che il primo è andato deserto nei mesi scorsi, per la costruzione dello studentato universitario con 50 posti letto più relativi servizi didattici. Prevista, in questo caso, la rifunzionalizzazione dei padiglioni 6 e 8 (di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola) e 17 e 19 (dello stesso Consorzio). Il costo del campus era stimato, almeno fino a qualche tempo fa, in circa sette milioni di euro; ma l’importo dei lavori, portati avanti d’intesa tra Palazzo Sersanti e l’Alma Mater, è destinato a crescere.