Osteria, addio a Marco Bergami: "Una vita dedicata alla comunità"

"Perdiamo un fratello, un uomo il cui valore umano e l’attaccamento alla sua comunità sono davvero incontestabili". In una frase è perfettamente racchiuso il pensiero di una fetta larghissima della comunità di Osteria Grande, che ieri mattina si è abbandonata a una profonda commozione appena ricevuta la notizia della scomparsa prematura di Marco Bergami, 67 anni compiuti il 6 febbraio scorso. Le parole sono quelle di Elis Dall’Olio, che la vita sportiva, e non solo, l’ha condivisa per decenni con Marco Bergami. Entrambi hanno contribuito alla fondazione dell’A.C. Calcio Osteria Grande, una realtà sportiva straordinaria per come ha saputo non solo integrarsi, ma proprio fondersi col tessuto sociale della popolosa frazione. Bergami, dell’Ac Osteria Grande, oltre ad essere stato tra i fondatori, è stato anche presidente, ma ha fatto parte anche della Polisportiva di Osteria Grande oltre che essere divenuto negli ultimi anni un collaboratore attivissimo dell’associazione EDU In-FormaZione Bfc Senza Barriere.

Nato a Castel San Pietro nel 1957, Bergami era stato anche consigliere comunale nel mandato 1990-1995, e dal 2004 in poi aveva fatto sempre parte, anche per decenni come Presidente, della Consulta territoriale della frazione. Dal 2015 al 2019, poi, era stato componente della Commissione Speciale Consultiva Sport. "La scomparsa di Marco Bergami lascia un grande dolore e un grande vuoto nella nostra comunità. Perché Marco è stato un grande cittadino, sempre attento a tutto. Era particolarmente stimato per il suo impegno nelle istituzioni locali e nel volontariato sportivo. In particolare negli ultimi anni si è dato tanto ai ragazzi di Edu InFormaZione. Sono vicino con tutto il cuore alla sua famiglia, alla quale rivolgo le sentite condoglianze a nome di tutta l’amministrazione comunale", sono state le parole del sindaco Fausto Tinti appena raggiunto dalla notizia. Ma meglio di tutti, a descrivere Marco Bergami è stato proprio lui stesso, che presentando la sua candidatura in occasione delle elezioni delle Consulte del 2014 aveva sottolineato che "la frazione di Osteria Grande vive di volontariato. Io stesso sono un volontario. Sono stato presidente della Consulta e consigliere, e spero di continuare a fare tutto il possibile per il bene della comunità, impegnandomi in modo costruttivo e critico".

Ecco, il suo impegno e la sua vita spesa come infaticabile volontario nella e della frazione sono e resteranno il ricordo più nitido di Bergami per i cittadini della frazione.

I funerali si terranno martedì nella Chiesa Santa Maggiore in piazza Matteotti alle 10.45, e la camera ardente sarà aperta dalle 9.30 alle 10.30.

Claudio Bolognesi